Żona Jana Nowickiego: "Umarł na swoich warunkach". Zdradziła przyczyny śmierci aktora

Jan Nowicki nie żyje. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów zmarł nagle, 7 grudnia, w swoim domu w Krzewencie koło Kowala. Miał 83 lat. Jana Nowickiego żegnają nie tylko gwiazdy, które miały okazję z nim współpracować, ale również bliscy. Wyjątkowy wpis pojawił się na profilu Haliny Mlynkovej, dla której Nowicki był teściem. W poście Mlynkova wspomina również o żonie gwiazdora. Padły wzruszające słowa. Rodzina Jana Nowickiego - żona była przy nim do samego końca Śmierć Jana Nowickiego to prawdziwy cios dla jego najbliższych i przyjaciół. Na kilka dni przed odejściem, 3 grudnia, aktor odwiedził swoje rodzinne miasteczko na Kujawach, by promować książkę "12 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Królewskiego Miasta Kowala na Kujawach". W sieci pojawiło się już mnóstwo kondolencji i pożegnalnych wpisów. Jeden z najbardziej poruszających opublikowała Halina Mlynkova. Wokalistka w latach 2003-2012 była żoną syna Jana Nowickiego, Łukasza. W 2004 roku Łukasz i Halina zostali rodzicami Piotra, który dziś ma już 18 lat. Ach Tato….Dziękuję za te wszystkie lata pięknej relacji. Dziękuję za Twoje książki, role filmowe, teatr, muzykę i słowo... Przede wszystkim dziękuję za bycie wyjątkowym, zupełnie niestandardowym Dziadkiem. Dzięki Twojemu bezkompromisowemu podejściu do życia, żyłeś na własnych zasadach i to też wpajałeś wnukowi - zaczęła swój wpis Halina. W dalszej części Halina Mlynkova napisała o żonie Jana Nowickiego, Annie Kondratowicz, którą poślubił w tajemniczy przed mediami w 2016 roku. Z całego serca ściskam teraz żonę Anię, która była z Jankiem do ostatnich chwil. Serdeczne kondolencje dla najbliższej rodziny - dodała gwiazda. Jan Nowicki i Anna Kondratowicz pojawili się w mediach jako para w 2018 roku na Festiwalu Reżyserii Filmowej w...