Aleksandra Kosecka w ostatnich latach przeszła metamorfozę. Żona Jakuba Koseckiego nie tylko przefarbowała włosy na blond, ale wygląda na to, że pokochała też zabiegi medycyny estetycznej. Na nowych zdjęciach aż trudno ją rozpoznać. Przypominamy, jak zmieniła się Aleksandra Kosecka! Aż trudno uwierzyć w tak spektakularną metamorfozę…

Aleksandra Kosecka przeszła spektakularną metamorfozę!

Aleksandra Kosecka w polskim show-biznesie zaistniała jako partnerka Jakuba Koseckiego. Para w 2014 roku wzięła ślub i często bywali na czerwonym dywanie, a żona piłkarza została okrzyknięta "polską Kim Kardashian". Po jakimś czasie Aleksandra Kosecka zniknęła z show-biznesu i razem z mężem wyjechała do Turcji, gdzie piłkarz podpisał kontrakt. Obecnie para znów mieszka w Polsce, a w 2017 roku na świat przyszedł ich syn Antoni. Co ciekawe Aleksandra Kosecka cały czas jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje egzotyczne podróże, wizyty na siłowni i wyjścia do modnych restauracji.

Koniecznie obejrzyjcie całe wideo i zobaczcie, jak dziś wygląda żona Jakuba Koseckiego!

Tak Aleksandra Kosecka wyglądała w 2014 roku. Teraz żona polskiego piłkarza nie tylko przefarbowała włosy na blond, ale jest też stałą bywalczynią na siłowni.