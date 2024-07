1 z 10

Chociaż w Polsce to Grycanki usilnie próbują upodobnić się do Kim Kardashian to naszym zdaniem polskim sobowtórem amerykańskiej celebrytki jest ktoś zupełnie inny. Wczoraj na profilu Atelier Kajetan Góra na Facebooku nasi czytelniczy zauważyli zdjęcia Oli Chlebickiej, dziewczyny przystojnego piłkarza Legii Jakuba Koseckiego. Modelka podczas wizyty u ulubionego fryzjera gwiazd zapozowała do kilku fotek. W e-mailach zasugerowaliście, że widzicie w niej uderzające podobieństwo do Kim. My również.

Ola co prawda nie ma (na szczęście) takich krągłych kształtów jak Kardashianka, ale podobnie jak Amerykanka może pochwalić się okazałym biustem czy orzechową karnacją. Swoje nagie ciało zresztą pokazywała niedawno na łamach magazynu "CKM".

Waszym zdaniem Ola wygląda jak (ładniejsza) siostra Kim Kardashian? Porównajcie z oryginałem: