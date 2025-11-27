3 lipca 2025 roku portugalski piłkarz Diogo Jota, reprezentant kraju i zawodnik Liverpool F.C., zginął w tragicznym wypadku samochodowym na autostradzie A-52 w północnej części Hiszpanii. W samochodzie marki Lamborghini znajdował się również jego młodszy o cztery lata brat, Andre. Obaj mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu, gdy pojazd wypadł z drogi i stanął w płomieniach. Policja ustaliła, że za kierownicą siedział Diogo Jota.

Do katastrofy doszło zaledwie 11 dni po tym, jak Diogo Jota po 13 latach związku poślubił swoją partnerkę, Rute Cardoso. Ich miłość rozpoczęła się jeszcze w czasach szkolnych i doczekała się trójki dzieci: Denisa (4 lata), Duarte (2 lata) i córki, która przyszła na świat w listopadzie 2024 roku. Dziewczynka właśnie skończyła pierwszy rok życia.

Rute Cardoso opublikowała emocjonalny post na Instagramie

W dniu pierwszych urodzin córki Rute Cardoso podzieliła się na Instagramie poruszającym wpisem, w którym podsumowała pierwszy rok życia dziewczynki. W ten sposób uczciła jej urodziny oraz oddała hołd tragicznie zmarłemu mężowi. W poście zamieściła emocjonalną karuzelę zdjęć, ukazującą wyjątkowe momenty z życia ich córki oraz wspólne chwile całej rodziny.

Wśród opublikowanych fotografii znalazły się m.in. ujęcia Diogo Joty niosącego córkę ze szpitala, zdjęcie obojga rodziców z dzieckiem na rękach, a także kadry przedstawiające rodzeństwo i szczęśliwe chwile z pierwszych miesięcy życia dziewczynki.

Pierwsze urodziny córki Diogo Joty przypadają niecałe pięć miesięcy po jego śmierci. Dla rodziny, zwłaszcza dla Rute Cardoso, z pewnością była to niezwykle trudna i symboliczna chwila.

Archiwalne zdjęcia zmarłego piłkarza poruszyły internautów

Internauci szybko zareagowali na opublikowane przez Rute zdjęcia, zasypując sekcję komentarzy słowami otuchy i wsparcia. W licznych wpisach użytkownicy wspominali Diogo Jotę, podkreślając, jak wielką stratą dla rodziny i świata sportu była jego śmierć. W komentarzach pojawiały się również wyrazy współczucia oraz nadziei na siłę i wytrwałość dla Rute i jej dzieci.

On zawsze będzie z Wami

Tak bardzo bym chciał, żeby nadal tu był i wychowywał swoją małą dziewczynkę. Nigdy cię nie zapomnimy

Anioł Diogo pilnuje swojej pięknej dziewczynki z nieba

Życzę wam dużej siły i spokoju w tych trudnych chwilach

Wielu internautów dzieliło się własnymi refleksjami, podkreślając, że pamięć o Diogo Jocie będzie trwała długo po jego odejściu.

Zobacz także: Nie żyje Agnieszka Maciąg. Polska modelka, pisarka i dziennikarka miała zaledwie 56 lat