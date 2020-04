Żona Borysa Szyca pochwaliła się uroczym zdjęciem synka! Henio to wykapany tata? 

Borys Szyc niedawno został tatą. 21 marca na świat przyszedł jego synek Henio. Teraz żona aktora, Justyna, pochwaliła się uroczym zdjęciem maluszka w mediach społecznościowych. Piękna fotografia chłopca szybko skradła serca internautów. Jak myślicie, do kogo Henio jest podobny? Zobaczcie!

Żona Borysa Szyca pochwaliła się uroczą fotografią małego Henia!

Borys Szyc i jego żona Justyna zostali rodzicami w pierwszy dzień wiosny! Para postanowiła pochwalić się ze swoimi fanami tą wspaniałą wiadomością za pośrednictwem mediów społecznościowych. Okazało się, że na świat przyszedł uroczy chłopczyk, któremu rodzice postanowili dać na imię Henio.

Tego dnia nasz świat zmienił się bezpowrotnie. W tym dziwnym i trudnym czasie pojawił się owoc naszej miłości, przepełniając nas nadzieją, że świat jeszcze będzie bezpieczny, przyjazny i będziemy mogli wyruszyć razem, żeby go Heniowi pokazać❤️ - napisała żona Borysa Szyca na Instagramie.

Teraz partnerka aktora pochwaliła się nową, uroczą fotografią synka, którą opatrzyła bardzo wzruszającym wpisem.

Tylko On teraz daje nam nadzieję, że kiedyś będzie jeszcze normalnie. Jak normalnie? Dla każdego inaczej. I pewnie sporo się zmieni w naszym postrzeganiu normalności. U nas wszystko zweryfikował Henio. Pojawił się na świecie w tym dziwnym i trudnym czasie, żeby nieść nadzieję na lepsze jutro (kiedykolwiek to jutro nie nastąpi...) Jest taki malutki, taki bezbronny, a daje nam teraz tyle siły i wiary. Kocham go tak czysto, tak szalenie, że łzy często płyną mi po policzkach, kiedy na niego patrzę, kiedy co jakiś czas pochylam się nad nim sprawdzając czy na pewno wciąż tu jest, sprawdzając czy oddycha. Kiedy patrzę na jego tatę, całującego każdy centymetr jego ciałka i trzymającego go w swoich silnych, męskich rękach. Urodził się, jest z nami i niesie nadzieję. Heniuszek ❤️ - napisała pod fotografią żona Borysa Szyca.

W komentarzach pod postem świeżo upieczonej mamy pojawiło się mnóstwo komentarzy zachwyconych internautów.

- Słodziak 😍 popłakałam się. Pięknie napisane❤️ - Boziuniu! Jaki blondas ♥️♥️ - Jest prześliczny 💓💓💓Tylko my mamy wiemy jak bardzo dzieci dają siłę i wiarę na lepsze jutro :) 💓 Pani Justyno z całego serca życzę dużo miłości i samych szczęśliwych dni - piszą fani.

My nie potrafimy oderwać wzroku od tego cudownego zdjęcia Henia. Jak myślicie do kogo chłopiec jest bardziej podobny? Nam się wydaje, że to wykapany tata!

Borys Szyc i jego żona Justyna zostali rodzicami dokładnie dwa tygodnie temu! Henio od razu skradł serca internautów