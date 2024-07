Wczoraj do sieci trafił nowy teledysk Honoraty Skarbek. Występuje w nim nietypowy gość - sam Zombie Boy. Jego obecność kojarzy się nam trochę (albo nawet całkiem) z teledyskiem Lady Gagi - Born This Way.

Klip utrzymany jest w dość mrocznej stylizacji, możemy zobaczyć w nim także Honey wiszącą w powietrzu. Oczywiście towarzyszy jej grupa tancerzy, a w finałowej scenie półnaga Skarbek głaszcze nagą klatkę piersiową Zombie Boy'a.

Zresztą, zobaczcie sami:

annik