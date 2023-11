1 z 6

Tragiczna wiadomość dla fanów Zombie Boya. Model znany z tego, że wytatuował całe swoje ciało, nie żyje. W wieku 32 lat popełnił samobójstwo. Informację tę potwierdziły zagraniczne media oraz sama Lady Gaga, w której teledysku do piosenki "Born This Way" wystąpił właśnie Zombie Boy. Miało to miejsce w 2011 roku, od tego momentu jego kariera nabrała rozpędu.

Zombie Boy (tan naprawdę Rick Genest) był bardzo tajemniczą postacią - prawdziwą twarz chował za tatuażami. Ale jaki był naprawdę? W naszej galerii przedstawimy wam jego tajemnice oraz ciekawostki z jego życia, o których możecie nie wiedzieć. Okazuje się, że Zombie Boy wystąpił nie tylko w teledysku Lady Gagi, ale również w teledysku jednej z polskich piosenkarek! Której?

Wszystkiego dowiecie się z naszej galerii.