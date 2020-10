Żółta strefa w Warszawie? Czy wrócą obostrzenia w stolicy? Jest komentarz rzeczniczki ratusza

Już wkrótce Warszawa znajdzie się w żółtej strefie? W związku z pandemią koronawirusa i wzrostem liczby osób zakażonych w stolicy zostaną wprowadzone obostrzenia? Jest komentarz rzeczniczki stołecznego ratusza! Karolina Gałecka w rozmowie z "Rzeczpospolitą" poinformowała, kiedy Warszawa może trafić do żółtej strefy.

Żółta strefa w Warszawie?

Od początku pandemii w Polsce wykryto już 91 514 (dane z 30 września) przypadków zakażeń koronawirusem. Niestety, w tym czasie w z powodu COVID-19 zmarło aż 2513 osób. Zaledwie kilka dni temu Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni w Warszawie pojawiło się ponad tysiąc nowych przypadków koronawirusa. Czy w związku z rosnącą liczbą zakażonych w stolicy zostanie wprowadzona żółta strefa? Rzeczniczka stołecznego ratusza w rozmowie z mediami zdradziła, kiedy możemy się tego spodziewać!

Liczymy się z możliwością wprowadzenia w Warszawie żółtej strefy – Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza przyznała w rozmowie z "Rzeczpospolitą". (...) stolica trafi do strefy żółtej, gdy w ciągu 14 kolejnych dni łączna liczba zakażeń przekroczy 1066.

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że obecnie jest to... 1206 przypadków koronawirusa. Niewykluczone więc, że wkrótce w stolicy wrócą obostrzenia. Jeżeli Warszawa będzie w żółtej strefie mieszkańcy i turyści będą musieli się liczyć m.in. z nakazem noszenia maseczek na otwartej przestrzeni. W żółtej strefie zostanie zredukowana również liczba gości na weselach do 75 osób (wcześniej było 100). Zmiany dotyczące obostrzeń we wszystkich strefach - jak informuje portal money.pl - mają zacząć obowiązywać od ok. 15 października.

Myślicie, że wkrótce Warszawa trafi do żółtej strefy?

Władze Warszawy nie wykluczają wprowadzenia żółtej strefy.

East News

Czy w stolicy wrócą obostrzenia?