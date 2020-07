Zofia Zborowska planuje dziecko z Andrzejem Wroną? Odchodzi z "Barw szczęścia" i zmienia swoje życie!

Czas na nowy etap! Zofia Zborowska ( 33 ) ogłosiła, że po trzech latach odchodzi z „Barw szczęścia”. Skąd ta decyzja? Aktorka nie ujawniła jej powodów wprost. Nieoficjalnie mówi się, że podjęła ją po tym, jak TVP wyemitowała dokument Sylwestra Latkowskiego „Nic się nie stało”. W filmie przedstawiającym kulisy trójmiejskiego półświatka wymieniono nazwiska artystów bywających w sopockich klubach. Wśród nich nazwisko ojca Zofii, Wiktora Zborowskiego. Aktor szybko wydał oświadczenie:

Czy Zofia odchodzi z serialu przez ten film?

– Powiedziałam już wszystko, co miałam na ten temat do powiedzenia. Moja decyzja jest raczej ostateczna – mówi „Party” Zborowska.

Na razie nie martwi się o karierę.

„Aktorstwo to niejedyne moje źródło utrzymania. (…) Nie mam się czego bać”, stwierdziła na Instastories.

Poza tym pod koniec czerwca Zofia wraz z mężem Andrzejem Wroną i suczką Wieśką wprowadzili się do nowego domu. Czyżby para planowała powiększenie rodziny?

Zborowska, jak każdy aktor grający w serialu, jest związana umową – obowiązuje ją kilkumiesięczny okres wypowiedzenia.

Ostatnie odcinki z udziałem aktorki zobaczymy po wakacjach. Co się stanie z graną przez nią postacią Anety?

Czy Zofię zobaczymy wkrótce w innych serialach? Aktorka nie ma na razie żadnych nowych propozycji zawodowych.

– Sytuacja z koronawirusem pokrzyżowała nam plany. Większość teatrów i produkcji dopiero wraca do pracy po epidemii, dostosowując się do warunków i obostrzeń. Zobaczymy, co przyniosą kolejne miesiące – tłumaczy „Party” Damian Bogołembski, menedżer Zborowskiej.