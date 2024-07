Borys Szyc i Zofia Ślotała z początku ukrywali swój związek. Aktualnie są jedną z bardziej medialnych par show-biznesu. Aktor i stylistka dość często pojawiają się na branżowych imprezach, nie kryjąc przy tym swojego gorącego uczucia. W najnowszym numerze dwutygodnika "Gala" zakochani po raz pierwszy udzielili wywiadu, w którym opowiedzieli o swoim związku.

Motywem przewodnim rozmowy było jedzenie. Zofia wspominając pierwsze spotkanie z Borysem, wyznała, że od razu wpadli sobie w oko, a sam aktor od tamtej chwili kojarzy się jej z wytwornym daniem jakie wtedy jedli.

Zofię podczas tego obiadu urzekło jeszcze zachowanie Szyca:

- Kiedy jedliśmy fois gras, on się tym daniem ze mną podzielił. A dla mnie dzielenie się jedzeniem jest przejawem pewnej ważnej cechy. (...) Od razu można po tym poznać człowieka. Jeśli lubi się dzielić, oznacza to, że jest otwarty. Borys bywa łobuziakiem, ale jest przy tym bardzo dobrym człowiekiem. On potrafi dzielić się tym, co ma. Każda kobieta lubi takich niebanalnych mężczyzn.