Zofia Ślotała już niedługo zostanie mamą. W związku z tym, że coraz bliższy jest jej temat macierzyństwa, stylistka jakiś czas temu założyła bloga, co spotkało się z wielkim oburzeniem w branży. Celebrytka musiała zmierzyć się z nieprzychylnymi opiniami na ten temat. Przypomnijmy: Zosia Ślotała przyznała się, że nic nie wie o dzieciach

Aby nie dać się krytyce i jasno wytłumaczyć, o co chodzi Zosi, gwiazdka udzieliła wywiadu dla agencji Newseria Lifestyle. Opowiedziała o kilku zaletach swojego bloga, a także zapewniła, że nie przejmuje się krytyką, ponieważ otrzymuje mnóstwo wsparcia od swoich czytelniczek, które korzystają z jej rad:

Wszyscy się mnie pytają: „Jak sobie dałaś radę z falą hejtu?” Totalnie nie zwracałam na to uwagi, dlatego że e-maile, które dostawałam od przyszłych mam, i różne komentarze, które się pojawiają na blogu, są miodem na moje serce. Właśnie dla tych dziewczyn to robię. Postanowiłam zebrać ekspertów mojego wyboru z różnych dziedzin, którzy mogą doradzać mamom i którzy piszą na tematy, które każdą mamę powinny zainteresować. Jest to absolutna kopalnia wiedzy, której ja wcześniej nie posiadałam, dlatego przez cały się uczę. Chciałabym jak najbardziej kontynuować pisanie bloga, jak już się maleństwo urodzi. Oczywiście zobaczymy, jak się będę czuła, ale obiecuję, że w miarę możliwości i sił będzie dalej prowadzony. - tłumaczy