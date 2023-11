3 z 3

Odmieniona

Nie tylko on jest zaskoczony tym, co głosi Klepacka-Noceti. Tak samo reaguje jej koleżanka ze szkoły średniej, która zdradza nam że Zofia była wtedy znana z tego, że wspierała osoby homoseksualne. Później, już gdy trafiła do kadry narodowej, przyjaźniła się z Jolantą Ogar, żeglarką, która otwarcie mówiła o tym, że jest lesbijką i żyje w związku z kobietą. Znajomi Klepackiej-Noceti dziwią się też temu, że chce ona „walczyć o tradycyjną Polskę z wartościami chrześcijańskimi”. Bo, jak mówią, życie prywatne Zofii nie jest modelowym przykładem trzymania się nauk Kościoła. Klepacka-Noceti kilka lat temu rozstała się z mężem Lucio Nocetim, z którym ma syna Mariano. Nie czekając na rozwód, związała się z Michałem Paterem, któremu w 2013 roku urodziła córkę Marię.

– Różnie się ludziom układa życie i nikt o zdrowych zmysłach nie będzie robić Zośce zarzutu z tego, jak ułożyła sobie swoje. Ale dwoje dzieci z dwoma mężczyznami i życie bez ślubu to nie jest wzorzec tradycyjnej rodziny. Dlatego moim zdaniem Zosia, kreując się na bojowniczkę o tradycyjne wartości, jest mało wiarygodna, a nawet śmieszna – mówi znajoma Klepackiej-Noceti.

