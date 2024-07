Kasia Zielińska i Jola Czaja współpracuje od wielu lat, łączy je nie tylko praca, ale również wspólne pasje i przyjaźń. Tak powstało Bosco Design by Ziele. Kolejna odsłona kolekcji marki składa się z t-shirtów w grochy w różnych wariantach, oraz rockowej kurtki i bezrękawnika w ramoneskowym stylu.

Grochy to ukochany wzór kobiet od dekad. Jest bardzo wdzięczny i nawiązuje do czasów retro. A ponieważ każda kobieta jest inna, to i koszulki Bosco Design by Ziele są mocno zróżnicowane. Można kupić je w 4 kolorach, klasycznych: czarnym i białym oraz ultra-modnych: pudrowym cytrynowym i cielistym różowym. Ceny zaczynają się od 89 złotych.

