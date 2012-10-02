Zobacz harmonogram październikowej edycji Fashion Week Poland
Kogo zobaczymy w Łodzi?
Znamy harmonogram pokazów 7 edycji FashionPhilosophy Fashion Week Poland. 53 pokazy, przez blisko 35 godzin gdzie na wybiegu 58 osobowa grupa modeli i modelek zaprezentuje prawie 1500 premierowych sylwetek na sezon wiosna lato 2013.
Po raz pierwszy organizatorzy wydłużyli projekt Designer Avenue do 4 dni. Pokazy rozpoczną się już w czwartek 25 października. Wieczorną galę otwarcia uświetni portugalski projektant NUNO BALTAZAR, natomiast 7 edycję polskiego tygodnia mody zakończy pokaz Dawida Tomaszewskiego.
CZWARTEK 25.10.12
OFF OUT OF SCHEDULE
13:00 MAŁGORZATA KNOPIK-SKIBINSKA
13:30 JANKOWSKA & TOMASZEWSKI
14:00 ANNISS
14:30 THUNDER BLOND
15: 00 BOZENA SLAGA
DESIGNER AVENUE
17:30 BERENIKA CZARNOTA
18:30 WIOLA WOŁCZYNSKA
19:30 AGA POU
20:30 MAŁGORZATA DUDEK
21:30 GALA ANDEL'S
22:00 NUNO BALTAZAR - POKAZ ZAMYKAJĄCY VII EDYCJĘ FASHION WEEK POLAND
22:30 CPM
PIĄTEK 26.10.12
OFF OUT OF SCHEDULE
10:30 MONIKA BŁOTNICKA
11:00 OLGA MIELOSZYK
11:30 ALEKSANDRA CHABEREK
12:00 MICHALINA POLK
DESIGNER AVENUE
12:30 KAMILA GAWRONSKA-KASPERSKA
13:30 PROJEKT ZOA.
14:30 POLYGON
15:30 GRZEGORZ KASPERSKI
16:30 PIOTR DRZAŁ
17:30 SOLAR
18:30 ANNA PONIEWIERSKA
19:30 ORSAY
20:30 ŁUKASZ JEMIOŁ BASIC
21:30 POKAZ ASP
22:00 MADS DINESEN
SOBOTA 27.10.12
OFF OUT OF SCHEDULE
11.00 IMA MAD
11:30 OLA BAJER
12:00 MAGDALENA KUBALANCA
12:30 GUTOWSKI EWERT
13:00 PAULINA PLIZGA
DESIGNER AVENUE
14:00 MONIKA BLAZUSIAK
15:00 NENUKKO
16:00 TOMAOTOMO BY TOMASZ OLEJNICZAK
17:00 MALDOROR
18:00 AGATA WOJTKIEWICZ
19:00 MICHAŁ SZULC
20:00 NATALIA JAROSZEWSKA
21:00 JUSTYNA CHRABELSKA
22:00 MMC STUDIO11.00-23.00
Zobacz także
NIEDZIELA 28.10.12
OFF OUT OF SCHEDULE
11:00 HERZLICH WILLKOMMEN
11:30 JAKUB PIECZARKOWSKI
12:00 JOANNA STARTEK
12:30 MARTA SINIŁO
DESIGNER AVENUE
13:00 AGNIESZKA ORLINSKA
14:00 HYAKINTH
15:00 MARTA IWANINA
16:00 PTASZEK
17:00 KEDZIOREK
18:00 EWA KOZIERADZKA
19:00 POTIS AND VERSO
20:00 DAWID TOMASZEWSKI