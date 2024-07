Znamy harmonogram pokazów 7 edycji FashionPhilosophy Fashion Week Poland. 53 pokazy, przez blisko 35 godzin gdzie na wybiegu 58 osobowa grupa modeli i modelek zaprezentuje prawie 1500 premierowych sylwetek na sezon wiosna lato 2013.

Po raz pierwszy organizatorzy wydłużyli projekt Designer Avenue do 4 dni. Pokazy rozpoczną się już w czwartek 25 października. Wieczorną galę otwarcia uświetni portugalski projektant NUNO BALTAZAR, natomiast 7 edycję polskiego tygodnia mody zakończy pokaz Dawida Tomaszewskiego.



CZWARTEK 25.10.12

OFF OUT OF SCHEDULE

13:00 MAŁGORZATA KNOPIK-SKIBINSKA

13:30 JANKOWSKA & TOMASZEWSKI

14:00 ANNISS

14:30 THUNDER BLOND

15: 00 BOZENA SLAGA

DESIGNER AVENUE

17:30 BERENIKA CZARNOTA

18:30 WIOLA WOŁCZYNSKA

19:30 AGA POU

20:30 MAŁGORZATA DUDEK

21:30 GALA ANDEL'S

22:00 NUNO BALTAZAR - POKAZ ZAMYKAJĄCY VII EDYCJĘ FASHION WEEK POLAND

22:30 CPM

PIĄTEK 26.10.12

OFF OUT OF SCHEDULE

10:30 MONIKA BŁOTNICKA

11:00 OLGA MIELOSZYK

11:30 ALEKSANDRA CHABEREK

12:00 MICHALINA POLK

DESIGNER AVENUE

12:30 KAMILA GAWRONSKA-KASPERSKA

13:30 PROJEKT ZOA.

14:30 POLYGON

15:30 GRZEGORZ KASPERSKI

16:30 PIOTR DRZAŁ

17:30 SOLAR

18:30 ANNA PONIEWIERSKA

19:30 ORSAY

20:30 ŁUKASZ JEMIOŁ BASIC

21:30 POKAZ ASP

22:00 MADS DINESEN

SOBOTA 27.10.12

OFF OUT OF SCHEDULE

11.00 IMA MAD

11:30 OLA BAJER

12:00 MAGDALENA KUBALANCA

12:30 GUTOWSKI EWERT

13:00 PAULINA PLIZGA

DESIGNER AVENUE

14:00 MONIKA BLAZUSIAK

15:00 NENUKKO

16:00 TOMAOTOMO BY TOMASZ OLEJNICZAK

17:00 MALDOROR

18:00 AGATA WOJTKIEWICZ

19:00 MICHAŁ SZULC

20:00 NATALIA JAROSZEWSKA

21:00 JUSTYNA CHRABELSKA

22:00 MMC STUDIO11.00-23.00

NIEDZIELA 28.10.12