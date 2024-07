1 z 10

Już 2 grudnia, podczas uroczystej gali Miss Supranational 2016 w Krynicy Zdrój, poznamy najpiękniejszą kobietę świata 2016. Zobaczcie zdjęcia finalistek ze zgrupowania na Słowacji!

W tym roku zgrupowanie Miss Supranational 2016 odbywa się w dwóch krajach: w Polsce i na Słowacji. Od kilku dni najpiękniejsze kobiety świata przebywają w Popradzie, na Słowacji. To tam dziewczyny całymi dniami ćwiczą choreografię z Anną Bubnowską i nagrywają materiały filmowe pod czujnym okiem reżysera Szymona Łosiewicza.

Tutaj też odbyły się pierwsze pre - eliminacje Miss Supranational 2016 do tytułów komplementarnych: Best Evening Dress, Best Body, Top Model. Jury, w którym zasiedli, m.in. Miss Supranational 2015 Stephania Stegman z Paragwaju, Miss Supranational 2014 Asha Bhat z Indii oraz prezes Nowej Sceny, organizator Miss Supranational, Mister Supranational i Miss Polski - Gerhard Parzutka von Lipiński - nie zdradziło wyników prezentacji. Poznamy je dopiero 2 grudnia podczas uroczystej gali Miss Supranational 2016!

Dziewczyny jednak mają czas na chwilę odpoczynku. Chętnie korzystały z kąpieli w basenach termalnych AquaCity Poprad. Przed kandydatkami jeszcze kilka dni ciężkiej pracy nad choreografią, a także jeden z najważniejszych elementów konkursów piękności - rozmowa z jury.

30 listopada finalistki Miss Supranational 2016 opuszczą Słowację i przeniosą się do Krynicy Zdrój, gdzie odbędzie się finał konkursu Miss Supranational 2016.

Komu koronę przekaże panująca Miss Supranational 2015 Stephania Stegman z Paragwaju? Jakie szanse ma polska reprezentantka - Ewa Mielnicka? Przekonamy się 2 grudnia o godzinie 20:00 w Polsacie!

