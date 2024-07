Lady Gaga jest fenomenem naszych czasów. Od Madonny żadna piosenkarka nie wzbudzała tylu emocji. Obie artystki słyną ze swoich awangardowych strojów, ale też za sprawą szczerych, publicznych i niezwykle odważnych wyznań.

Tym razem Lady Gaga postanowiła wypowiedzieć się na temat seksu. Najpierw o tym, że warto z nim czekać, potem o jego inspirującym wpływie na ludzi.



- Myślę, że dzieciaki powinny jak najdłużej czekać, zanim zaczną uprawiać seks. Powinny też zabezpieczać się od pierwszego do ostatniego razu. Nie boję się mówić o seksie. W seksie nie ma nic złego. Seks to prawdziwe życie. - powiedziała w zachodnich mediach piosenkarka, a jej wypowiedź przytoczył "Super Express".

Zaraz potem w innym wywiadzie Lady Gaga przyznała, że nie tylko w seksie nie ma nic złego, ale wręcz, że to seks napędza świat, dostarczając inspiracji.

- Seks inspiruje każdego i nie sądzę, żeby była gdzieś piosenka, w której nie byłoby choćby odrobiny seksu. To napędza świat. Nie wiew co prawda, czy trójkąty też napędzają świat, ale chyba są fajne. -powiedziała kontrowersyjna piosenkarka, którą cytują Wirtualne Media.

