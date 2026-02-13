Odejście Dominiki Kachlik z "M jak miłość" wywołało spore poruszenie wśród fanów serialu. Gdy emocje po dramatycznych scenach jeszcze nie opadły, w mediach społecznościowych aktorki pojawił się kąśliwy komentarz jednego z obserwatorów.

Co będzie robiła Dominika Kachlik po pożegnaniu się z "M jak miłość"?

Fani "M jak miłość" w ostatnich odcinkach przeżyli prawdziwy szok. Postać grana przez Dominikę Kachlik została uśmiercona, a scena pożegnania wywołała ogromne emocje wśród widzów. W internecie natychmiast ruszyła lawina komentarzy, a część fanów nie kryła rozczarowania decyzją scenarzystów. Jak się jednak okazuje, dla samej aktorki zakończenie wątku w popularnej telenoweli wcale nie oznacza zawodowego kryzysu. Wręcz przeciwnie Dominika Kachlik udowodniła, że ma ręce pełne pracy.

Aktorka postanowiła odnieść się do całej sytuacji w mocny, ale jednocześnie bardzo ironiczny sposób. Na swoim Instagramie udostępniła wiadomość od jednego z obserwatorów, który w dość złośliwym tonie skomentował jej odejście z serialu:

I co teraz bezrobocie.... a miałaś tak fajną pracę w 'M jak miłość' - napisał obserwator.

Choć wiele osób w podobnej sytuacji zignorowałoby taki komentarz, Dominika Kachlik postanowiła odpowiedzieć i zrobiła to w sposób, który zrobił furorę w sieci. Jej riposta była konkretna, rzeczowa i… bezlitośnie szczera.

Moje bezrobocie na najbliższy miesiąc to rozpoczęcie zdjęć w Wielkiej Brytanii do brytyjskiego serialu premium dla BBC, a w tzw. międzyczasie kręcenie filmu w Polsce, zagranie kilkanaście spektakli na różnych scenach w kraju, nagrania dubbingowe do serialu i kilka castingów do zagranicznych produkcji - zdradziła aktorka.

Tym jednym wpisem aktorka jasno dała do zrozumienia, że zakończenie roli w "M jak miłość" nie jest dla niej żadnym końcem kariery,a raczej początkiem nowych, ambitnych projektów.

Fani zareagowali na złośliwy komentarz o bezrobociu

Internauci szybko zauważyli, że komentarz obserwatora był nie tylko nietaktowny, ale też pokazuje, jak wiele osób wciąż myśli stereotypowo: że odejście z jednego serialu automatycznie oznacza zawodową porażkę.

Robi międznarodową karierę, Oskara dostanie soon, a ten się pyta czy bezrobocie.

To jej sprawa czy chciała odejść z 'M jak miłość' - piszą fani.

W rzeczywistości Dominika Kachlik od dawna konsekwentnie buduje swoją pozycję w branży. Oprócz pracy na planie serialowym, jest aktywna teatralnie i jak sama przyznała intensywnie działa również w projektach filmowych oraz dubbingowych.

