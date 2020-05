Zniesienie obostrzeń spowoduje wzrost zakażeń? "Nie zalecam rzucania się do galerii handlowych"

Czy zniesienie obostrzeń, w tym otwarcie galerii handlowych, spowoduje nagły wzrost zakażeń? Dr Marek Prusakowski, ordynator oddziału obserwacyjnego w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w rozmowie z portalem warszawa.naszemiasto.pl poinformował, że nie zaleca masowo rzucać się do galerii handlowych, jednak mimo wszystko powinniśmy się zachowywać normalnie. Co to oznacza? Sprawdźcie!

Zniesienie obostrzeń spowoduje wzrost zakażeń?

Zdaniem dr Marka Prusakowskiego powinniśmy się nauczyć żyć z wirusem. Jak zatem powinniśmy się zachowywać? Lekarz zdradził to w rozmowie z portalem warszawa.naszemiasto.pl.

Normalnie. Trzeba nauczyć się żyć z wirusem. [...] Nie zalecam uczestniczenia w zgromadzeniach i masowego rzucania się do galerii handlowych. Należy unikać ludzi, którzy wyglądają na chorych. Myć ręce, bo to najbardziej ogranicza zakaźność. W przypadku osób sędziwych oraz obciążonych różnymi chorobami, musimy trzymać się podstawowych zasad - osoby stykające się z nimi powinny nakładać maseczki, zachowywać co najmniej dwumetrowy odstęp i często myć dłonie - powiedział dr Marek Prusakowski w rozmowie z warszawa.naszemiasto.pl.

Przedłużanie restrykcji nie może jednak trwać w nieskończoność. Według ordynatora oddziału obserwacyjnego w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, z koronawirusem zetkniemy się prędzej czy później wszyscy.

Z tym wirusem zetkniemy się wszyscy. Nawet, jeśli będziemy nosić kostium kosmonauty i dwa lata nie wychodzić z domu. Kiedy wreszcie wyjdziemy, będzie on na nas czekał. Większość przejdzie to spotkanie bezobjawowo. Część przechoruje je w miarę lekko, niektórzy, cierpiący na inne choroby, mający niższą odporność, zaniedbani dietetycznie - mogą mieć powikłania, a nawet umrzeć. Podobnie jest z grypą.

Lekarz przewiduje również, że niektóre restrykcje mogą jeszcze do nas wrócić. Jeżeli zatem wzrost zakażeń nastąpi, to czy szpitale poradzą sobie z nagłym wzrostem liczby pacjentów?

Trudno powiedzieć. Ważne, by nie obciążano nas dodatkowo - przyznał lekarz w rozmowie z warszawa.naszemiasto.pl

Pamiętajmy zatem, aby we wszystkim zachować umiar i w dalszym ciągu wybierać się na zakupy wyłącznie w sprawach niezbędnych do życia. Niemniej jednak ze słów dr Marka Prusakowskiego wynika, że tak naprawdę każdy z nas może na swojej drodze prędzej czy później "natknąć się" na groźnego wirusa. Wygląda na to, że będziemy musieli nauczyć się z nim żyć, aż do momentu wynalezienia skutecznej szczepionki.

East News

Zdaniem dr Marka Prusakowskiego mycie rąk oraz unikanie ludzi wyglądających na chorych najbardziej ogranicza ryzyko zakażenia się koronawirusem.