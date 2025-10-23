Marek Walaszek poinformował swoich fanów, że padł ofiarą pobicia. Znany producent zrelacjonował dramatyczne wydarzenie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Opowiedział również o obrażeniach, takich jak złamanie zębów czy utrata pamięci. Fani przekazali mu ogrom wsparcia w komentarzach.

Znany producent pobity w barze

Marek "Maro Music" Walaszek to ceniona postać w branży muzycznej. Od wielu lat działa jako producent rapowy, kompozytor, DJ oraz inżynier dźwięku. Współpracował z wieloma znanymi wykonawcami, w tym z Malikiem Montaną, Mariną, Popkiem oraz członkami legendarnego Wu-Tang Clanu. Jego twórczość zdobyła międzynarodowe uznanie, a niektóre utwory zostały wykorzystane m.in. w popularnej grze "Cyberpunk 2077".

Z mediów społecznościowych muzyka napłynęły ostatnio dramatyczne wieści. Walaszek przekazał fanom, że został pobity. Do sytuacji miało dojść podcza wizyty w barze, kiedy stanął w obronie kobiety. Bohaterska postawa miała dla niego przykre konsekwencje.

W zeszły czwartek wieczorem stanąłem w obronie dziewczyny, którą pijany facet popchnął na bar. Rozbił mi szklankę na twarzy. 6 szwów, 3 złamane zęby, opuchnięte oko i utrata pamięci. Proszę – dbajcie na siebie nawzajem. Nie milczcie, gdy ktoś przekracza granicę, ale też bądźcie bezpieczni. Świat bywa czasem brutalny przekazał producent, pokazując dotkliwe obrażenia.

Marek Walaszek pokazał obrażenia po pobiciu. Fani komentują

Relacja Marka Walaszka obiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Fani artysta natychmiast ruszyli do pisania komentarzy, w których okazali mu ogrom wsparcia.

Szybkiego powrotu do zdrowia

Gratuluje postawy Marku! Przykro, że tak się to dla Ciebie skończyło

Siły i zdrowia! czytamy.

