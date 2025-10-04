Kim jest Diddy i czego dotyczyły zarzuty?Sean John Combs, znany szerzej jako Diddy, a wcześniej Puff Daddy, przez dekady był ikoną muzycznego show-biznesu. Jako wpływowy producent i raper miał realny wpływ na kariery wielu artystów. Jednak za fasadą sukcesu i sławy kryły się mroczne sekrety. Przez kilkanaście miesięcy pojawiały się liczne oskarżenia dotyczące jego zachowań, a w szczególności organizacji imprez znanych jako "Freak Offs", na których miało dochodzić do przemocy i nadużyć seksualnych.

Reklama

Zeznania i kulisy procesu: co ujawnili świadkowie?

W połowie września ubiegłego roku Diddy usłyszał poważne zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel ludźmi oraz transport kobiet w celu świadczenia usług seksualnych. Choć z dwóch pierwszych zarzutów został oczyszczony, to ława przysięgłych podtrzymała dwa oskarżenia o transport kobiet w celach prostytucyjnych.

Proces Diddy'ego wstrząsnął opinią publiczną. W sprawie zeznawało ponad 3000 rzekomo poszkodowanych osób. Wśród nich znalazła się była partnerka rapera, Cassie, która wprost mówiła o przemocy i przymusie seksualnym. Ich relacja miała dramatyczny przebieg — kobieta oskarżyła Diddy'ego o bicie, szarpanie i psychiczne znęcanie się.

Te relacje i zeznania były kluczowe dla prokuratury, która argumentowała, że działania Diddy'ego miały charakter systemowy i trwały latami. Śledztwo ujawniło, że kobiety były przewożone w różne miejsca w USA w celu świadczenia usług seksualnych.

Decydująca rozprawa i dramatyczny apel syna Diddy’ego

Rozprawa, na której zapadł wyrok, odbyła się w piątek przed godziną 23 czasu polskiego w sądzie w Nowym Jorku. Diddy pojawił się osobiście i próbował przekonać sąd o swojej niewinności, apelując o łagodniejszy wyrok. Obrona zaprezentowała 15-minutowy film ukazujący rapera jako ojca, człowieka zaangażowanego społecznie i aktywnego w działaniach charytatywnych. W sądzie przemawiał również jego syn, Christian Combs, który dramatycznie prosił sędziego:

Proszę o łaskę dla mojej rodziny. Proszę, wypuść mojego ojca – mówił Christian.

Pomimo tych emocjonalnych wystąpień, prokurator Christy Slavik nie ustępowała i domagała się dla Diddy'ego kary co najmniej 11 lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 500 tysięcy dolarów.

Sąd wydał wyrok: Diddy trafi za kratki

Sędzia Arun Subramanian ogłosił wyrok: Diddy został skazany na 50 miesięcy więzienia, czyli cztery lata i dwa miesiące, za dwa zarzuty dotyczące transportu kobiet w celu świadczenia usług seksualnych. Dodatkowo sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 500 tysięcy dolarów.

Wyrok jest szokujący nie tylko ze względu na osobę oskarżonego, ale również dlatego, że prokuratura żądała surowszej kary — minimum 11 lat pozbawienia wolności. Ostateczna decyzja sądu była jednak łagodniejsza, co może wywołać kontrowersje i dalsze protesty ze strony osób poszkodowanych.

Po ogłoszeniu wyroku głos zabrała zarówno prokuratura, jak i obrona. Christy Slavik wyraziła rozczarowanie, że sąd nie przychylił się do jej wniosku o surowszą karę. Obrona natomiast podkreślała, że Combs jest tylko człowiekiem, który popełnił błędy, i że wyrok powinien być szansą na refleksję i poprawę.

Zobacz także:

Reklama