Paweł Pochwała to 65-letni dziennikarz i prezenter telewizyjny, który przez wiele lat związany był z Telewizją Polską. Największą popularność zyskał jako prowadzący program śniadaniowy „Kawa czy herbata?”, który współtworzył w latach 1993–2013. Współprowadził go z Iwoną Schymallą. Oprócz tego pracował przy takich programach jak „Kuchnia z Okrasą” czy „Kiosk przy Wspólnej”. Pochwała ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserię w PWST w Warszawie. Nagle publicznie ogłosił, że zmienia zawód na mistrza ceremonii pogrzebowych.

Jak Paweł Pochwała został mistrzem ceremonii pogrzebowych?

W styczniu 2026 roku Paweł Pochwała ogłosił, że uzyskał certyfikat mistrza ceremonii pogrzebowych. Informację przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz została ona potwierdzona przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej. Sam Pochwała opisał to jako swoją „misję”, nie ambicję. Po ponad 30 latach pracy w mediach postanowił rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu zawodowym. Na swoim oficjalnym profilu na Facebooku ogłosił, że wkracza w nowy etap życia.

Moje życie zawodowe upływa w telewizji, ale właśnie teraz, po wielu latach przemyśleń, podejmuję się nowej roli. Nie nazywam tego ambicją, to moja Misja. Szanowni Państwo, jestem Mistrzem Ceremonii Pogrzebowych. Prowadzę Ceremonie Świeckie, a podczas Religijnych, jestem Mówcą Pogrzebowym, czyli przygotowuję i wygłaszam mowy pożegnalne. Nie obiecuję pocieszenia. Obiecuję obecność i dobre słowa pożegnania ogłosił we wpisie.

Emocjonalna deklaracja Pawła Pochwały: „To moja misja”

Zawód mistrza ceremonii pogrzebowych to stosunkowo nowa profesja w Polsce. Obecnie działa około 100 certyfikowanych specjalistów, którzy najczęściej obsługują świeckie ceremonie. Pogrzeby świeckie stanowią około 5 procent wszystkich pogrzebów w kraju, co daje liczbę około 25 tysięcy ceremonii rocznie.

W emocjonalnym wpisie opublikowanym na Facebooku Paweł Pochwała oficjalnie poinformował o swojej decyzji.

Jestem Mistrzem Ceremonii Pogrzebowych. Podejmuję się tej Misji z głębi serca, po wieloletnich przemyśleniach, a ponad trzydzieści lat pracy dziennikarza i reżysera telewizyjnego (m.in. Kawa czy herbata?, TVP1), nauczyło mnie wrażliwości na ludzi i ich historie. Przygotowuję i prowadzę Ceremonie Pogrzebowe Świeckie, ale także uczestniczę w Ceremoniach Religijnych w zakresie pisania i wygłaszania mów pożegnalnych wyznał były dziennikarz TVP.

Paweł Pochwała prowadzi świeckie ceremonie pogrzebowe, a także bierze udział w religijnych uroczystościach, gdzie pełni rolę mówcy pogrzebowego. W ramach swoich obowiązków przygotowuje i wygłasza mowy pożegnalne. Ponadto pomaga w organizacji artystycznej i muzycznej oprawy pogrzebów, styp oraz konsolacji.

Paweł Pochwała nowy zawód, fot. facebook