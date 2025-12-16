Kelsey Grammer, znany z kultowych sitcomów „Zdrówko” i „Frasier”, po raz ósmy został ojcem – w wieku 70 lat. Aktor i jego żona Kayte powitali na świecie syna Christophera. To czwarte wspólne dziecko pary. Aktor z radością opowiada o narodzinach najmłodszego potomka, a jego wypowiedzi poruszają i zaskakują.

Aktor opowiada o swoim noworodku: „Jest naprawdę łatwy”

W wywiadzie dla TMZ Kelsey Grammer przyznał, że narodziny Christophera to dla niego ogromne szczęście. Syn przyszedł na świat w atmosferze spokoju, a sam aktor nie kryje wzruszenia, mówiąc o pierwszych wspólnych chwilach z dzieckiem:

Dziś rano się do mnie uśmiechał i chwilę rozmawialiśmy

Opisał Christophera jako wyjątkowo spokojnego i pogodnego chłopca. „Jest naprawdę łatwy”, stwierdził, dodając, że jego żona Kayte wykazuje się ogromnym wsparciem i zaangażowaniem: „Moja żona, Kayte, jest wzorowa”.

Grammer z uśmiechem opowiadał o porannych interakcjach z noworodkiem, podkreślając, jak cenne są te momenty. Jego słowa wywołały falę emocji wśród fanów.

Życiowe refleksje Kelsey Grammera o ojcostwie w późnym wieku

Aktor zdradził, że życie z noworodkiem w jego wieku może być wymagające, ale podchodzi do tego z wielką radością. Uśmiechy i spokój dziecka dają mu ogromną satysfakcję, a wspólnie spędzany czas jest dla niego bezcenny.

Kelsey Grammer nie ukrywa, że ojcostwo w wieku 70 lat skłania go do głębszych przemyśleń.

Chyba mądrość życiowa ma tu coś do rzeczy, trochę więcej przebiegu

Podkreślił, jak ważny jest jakościowy czas z dziećmi, czego nie zawsze mógł doświadczyć w młodości.

Kiedy jesteś młodym mężczyzną, próbujesz wykuć swoją niszę... i to może pochłaniać czas

Dziś skupia się na rodzinie, świadomie poświęcając się bliskim.

Choć różnica pokoleń bywa wyzwaniem, Grammer uważa, że dojrzałość i doświadczenie pozwalają mu lepiej rozumieć potrzeby dzieci. Świadome podejście do wychowania i możliwość dzielenia się życiową mądrością sprawiają, że czuje się spełnionym ojcem. Kayte Grammer, młodsza o 24 lata producentka filmowa, towarzyszy aktorowi od wielu lat. Para pobrała się w lutym 2011 roku w Nowym Jorku. Wspólnie wychowują czwórkę dzieci: Faith (13 lat), Gabriela (11 lat), Jamesa (8 lat) oraz nowo narodzonego Christophera, który dla aktora jest już ósmą pociechą.

