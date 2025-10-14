W poniedziałek rano, czasu lokalnego, na obrzeżach Nowego Jorku doszło do dramatycznego wypadku z udziałem hollywoodzkiego aktora. 67-letni Alec Baldwin prowadził samochód należący do jego żony Hilarii Baldwin, kiedy niespodziewanie na jego pas wjechała ogromna śmieciarka. W wyniku gwałtownego manewru aktor zjechał z drogi i z impetem uderzył w drzewo. W aucie towarzyszył mu jego młodszy brat Stephen Baldwin.

Reklama

Samochód żony Baldwina całkowicie zniszczony

Obaj bracia przebywali w East Hampton w związku z trwającym Hamptons International Film Festival. Warunki pogodowe w tym rejonie były trudne – silny wiatr i intensywne opady deszczu.

Pojazd, który uległ wypadkowi, to biały Range Rover należący do Hilarii Baldwin. Auto zostało doszczętnie zniszczone – najbardziej ucierpiała przednia maska, która została kompletnie zgnieciona po czołowym zderzeniu z drzewem. Mimo poważnych uszkodzeń samochodu, Alec Baldwin i Stephen Baldwin nie odnieśli żadnych obrażeń fizycznych.

W sieci pojawiło się szokujące wideo z miejsca wypadku, na którym dokładnie widać stan zniszczonego pojazdu. Użytkownicy mediów społecznościowych są poruszeni skalą zniszczeń i szczęśliwym zakończeniem zdarzenia, biorąc pod uwagę jego okoliczności.

Baldwin obwinia kierowcę śmieciarki za wypadek

W specjalnym nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Alec Baldwin opisał dokładnie przebieg incydentu. Według jego relacji, do kolizji doszło, gdy ogromna śmieciarka – opisana przez aktora jako „największa, jaką kiedykolwiek widział” – niespodziewanie zajechała mu drogę.

Aby uniknąć zderzenia, Baldwin próbował wykonać manewr ratunkowy, ale w trudnych warunkach pogodowych nie był w stanie utrzymać kontroli nad pojazdem i zakończył jazdę na przydrożnym drzewie. Aktor podkreślił, że żałuje zniszczenia samochodu swojej żony, ale cieszy się, że nikomu nic się nie stało.

To była śmieciarka wielkości wieloryba. Nigdy nie widziałem większej. To musiała być ciężarówka zbierająca odpady z placów budowy. (...) Uderzyłem w drzewo, wielkie, grube drzewo. Rozbiłem samochód mojej żony, czuję się źle z tego powodu, ale nic mi nie jest i mojemu bratu też. (...) Dziękuję policji z East Hampton, która przybyła mi na pomoc. Złożyłem im swoje zeznania

Zdarzenie nie miało dalszych konsekwencji prawnych dla aktora, a śledztwo ograniczyło się do ustalenia szczegółów kolizji. Baldwin zapowiedział, że niebawem wylatuje do Los Angeles na spotkanie z rodziną.

Reklama

Zobacz także: Kibice obrazili Tuska na meczu z Litwą. Jego riposta już jest hitem sieci