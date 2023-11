Reklama

Kolejny aktor odchodzi z "M jak miłość"! Filipa Gurłacza mogliśmy oglądać w serialu od nowego sezonu. Jest to jedna z kilku postaci, która w ostatnim czasie dołączyła do obsady. Jednak wszystko wskazuje na to, że aktor musi pożegnać się z serialem! A wszystko przez to, że zaczął grać w konkurencyjnym serialu. Zobaczcie, co na to scenarzyści...

Dlaczego aktor musi zakończyć przygodę z "M jak miłość"?

Filip Gurłacz w hitowym serialu TVP2 gra policjanta Roberta, kuzyna proboszcza parafii w Grabinie. Widzowie zdążyli polubić już jego postać, ale niestety będą musieli się z nią pożegnać. Jak podaje se.pl produkcja serialu nie lubi nielojalności i kiedy aktor zaczął grać w konkurencyjnym serialu postanowiono, że pożegna się z "M jak miłość". Co prawda ten epizod przyniósł mu sporą popularność i posypały się nowe propozycje pracy, ale przyjęcie jednej z nich kosztuje go utratę roli w topowej produkcji TVP.

Twórcy „M jak miłość” cenią sobie lojalność. Dla producenta Tadeusza Lampki widz jest najważniejszy. Nie może być sytuacji, że jeden aktor pojawia się w kilku podobnych do siebie serialach. Decyzja mogła być więc tylko jedna. Filip wylatuje - zdradziła se.pl osoba z produkcji serialu.

Teraz możemy spodziewać się spektakularnego odejścia z serialu, w końcu podobny los spotkał Hankę Mostowiak, graną przez Małgorzatę Kożuchowską!

