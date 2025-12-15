Rob Reiner był uznanym amerykańskim aktorem i reżyserem, który zdobył popularność dzięki roli Michaela "Meatheada" Stivica w serialu "All in the Family". Jego dorobek reżyserski obejmuje takie znane produkcje jak "Kiedy Harry poznał Sally", "Misery", "Ludzie honoru" czy "Stand by Me". Reiner był również aktywnym producentem i działaczem politycznym. Miał 78 lat.

Michele Reiner, jego żona, również była aktywna zawodowo, choć pozostawała w cieniu swojego męża. Para była małżeństwem przez wiele lat i wspólnie wychowywali dzieci, w tym syna Nicka.

Co wydarzyło się w domu Reinera w Los Angeles?

Do tragicznego odkrycia doszło w niedzielę, 14 grudnia 2025 r., około godziny 15:30 czasu lokalnego. Ciała Roba Reinera i jego żony Michele zostały znalezione w ich rezydencji w Los Angeles. Informację tę przekazał przedstawiciel straży pożarnej agencji Reutera.

Z relacji amerykańskich mediów wynika, że małżeństwo padło ofiarą brutalnego morderstwa. Oboje mieli rany kłute, które – według serwisu TMZ – prawdopodobnie zostały zadane nożem. Śledczy od razu rozpoczęli dochodzenie w kierunku zabójstwa.

Jakie są podejrzenia wobec syna Nicka?

W śledztwie pojawił się potencjalny trop dotyczący możliwego sprawcy. Według źródeł cytowanych przez serwis "People", podejrzenia padły na syna pary – Nicka Reinera. Mężczyzna od lat zmagał się z uzależnieniem od narkotyków.

Doniesienia medialne wskazują, że Nick odsunął się od rodziny i żył na ulicy. Choć na chwilę obecną brak oficjalnych informacji o jego zatrzymaniu czy postawieniu zarzutów, śledczy sprawdzają ten wątek bardzo dokładnie. Z informacji podanych przez CNN wynika, że rodzina wydała oświadczenie, w którym wyraziła głęboki żal z powodu śmierci Roba i Michele.

Policja w Los Angeles nie udzieliła jeszcze pełnych informacji na temat przebiegu zdarzenia. Potwierdzono jedynie, że trwa dochodzenie w sprawie zabójstwa. Śledczy skupiają się na analizie miejsca zbrodni oraz relacjach świadków i sąsiadów.

Amerykańskie media, w tym CNN i TMZ, informują, że rany kłute zadane ofiarom były liczne, a ślady na miejscu zbrodni sugerują, że doszło do dramatycznej walki. Policja nie ujawnia, czy w domu znaleziono narzędzie zbrodni.

Źródło bliskie śledztwu przekazało, że analizowane są nagrania z monitoringu z sąsiedztwa, które mogą pomóc ustalić, kto wchodził i wychodził z posesji w godzinach poprzedzających zgon pary.

Rob Reiner i jego żona Michele, fot. MPNC/Backgrid/East News

