Ryszard Kalisz z synem Ignacym

Ryszard Kalisz ma dwuletniego synka Ignacego ze związku z Igą Pietrusińską. Trzy tygodnie temu urodził mu się drugi syn, którego mamą jest jego żona Dominika Lis. Do tej pory Kalisz wydawał się być tatą idealnym, choć jego była partnerka ma co do tego wątpliwości. Oby jednak synowie byli dla polityka najważniejsi.