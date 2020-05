To nagranie zadecydowało o karierze Klaudii El Dursi. Modelka wspomina swoje początki

Dziś Klaudia El Dursi to jedno z najpopularniejszych nazwisk polskiego show biznesu. We wiosennej ramówce zadebiutowała jako prowadząca reality show, które okazało się absolutnym hitem. O rolę gospodyni "Hotelu Paradise" rywalizowała ze swoją koleżanką z poprzedniego show, którym było "Top Model". To właśnie tam rozpoczęła się jej olbrzymia popularność. Ale jak wyglądała jej droga do programu zanim stanęła na wybiegu przed jurorami, którzy wręczyli jej historyczny "złoty bilet"? Modelka pokazała archiwalne nagranie zgłoszeniowe. Będziecie zaskoczeni!

Zobacz także: Prawdy i mity o „Hotelu Paradise”! Co zdradziła Klaudia El Dursi i uczestnicy?

Klaudia El Dursi pokazała filmik zgłoszeniowy do "Top Model"

Klaudia El Dursi postanowiła powspominać początki swojej medialnej kariery. Nagranie, które zapewniło jej udział w castingu "Top Model" może dodać odwagi wielu dziewczynom! Modelka w swojej wizytówce postawiła na spontaniczność oraz naturalność i to one zapewniły jej kolejny etap castingowy.

Od tego wszystko się zaczęło 🙈 Mój filmik castingowy do @topmodelpolskatvn #wspomnienczar 💜

Dopiero później modelka pojawiła się na słynnym wybiegu, gdzie jurorzy po raz pierwszy w historii programu postanowili wysłać uczestniczkę bez dodatkowego castingu prosto do domu modelek.

Nagranie Klaudii bardzo przypadło do gustu internautów a swoimi opiniami podzielili się na jej profilu:

- Uwielbiam w Tobie Twoją naturalność- bije na kilometr. Oczywiście jesteś piękna, jak jasna cholera! 😘

- Wow, ale przeszłaś niezłą drogę. Widać, że się tu stresowałaś, a teraz prowadzisz swój program. Nieźle!

- Można nawet obejrzeć bez dźwięku. PRZECHODZI PANI DALEJ 😁💜💜💜💜

- O matko widać, że się postarałaś i myślę, że nie było aż takiego stresu

Spodziewaliście się, że to właśnie takie nagranie zadecydowało o dalszych losach Klaudii El Dursi? Jak to mówią... "do odważnych świat należy"!

Zobacz także: Klaudia El Dursi o rolę prowadzącej "Hotel Paradise" rywalizowała z Anią Markowską! Jak to dziś wspomina?

Klaudia El Dursi wspomina początek swojej kariery w show-biznesie. To właśnie to nagranie niedługo później przyniosło jej popularność.

Odważna i spontaniczna decyzja odmieniła jej życie, nie tylko w programie ale również po nim. Dziś Klaudia może pochwalić się również debiutem jako prowadząca "Hotelu Paradise", który we wiosennej ramówce okazał się absolutnym hitem.