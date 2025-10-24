Na Instagramie Dominiki Dąbrowskiej pojawiło się dziś zdjęcie USG brzucha. Znana influencerka ogłosiła ciążę, a fani błyskawicznie zasypali ją gratulacjami. Nie zabrakło również komentarzy od koleżanek i kolegów z branży. Na radosną nowinę zareagowała również Wersow.

Znana influencerka jest w ciąży

Dominika Dąbrowska to znana polska influencerka, która karierę robi głównie na TikTok'u i Instagramie. Na popularnych platformach obserwuje ją kilkadziesiąt tysięcy osób, którzy chętnie śledzą jej życie codzienne, inspirują się stylizacjami i korzystają z porad makijażowych.

Kobieta utrzymuje doskonałe relacje ze swoimi obserwatorami i dzieli się z nimi ważnymi wydarzeniami z życia. Niedawno informowała o rocznicy ślubu, a teraz przekazała fanom kolejne radosne wieści. Posypały się gratulacje.

Dominika Dąbrowska ogłosiła radosną nowinę. Wersow gratuluje

Dominika Dąbrowska ogłosiła za pośrednictwem Instagrama, że jest w ciąży. Przyszła mama opublikowała serię zdjęć z usg brzuszka, dodając do nich rozczulający opis.

Mieliśmy mały sekret, nawet nie wiem od czego zacząć… Czekamy na nasze Maleństwo, które już kochamy i które już skradło nasze serca. ostatnie miesiące były przepełnione wzruszeniem i radością. Tak bardzo nie możemy doczekać się spotkania z Maleństwem na żywo. Mam Wam tyle do opowiedzenia i wszystko opowiem! Jak się czuję, jak się dowiedzieliśmy, na jakim etapie ciąży jestem, jak planowaliśmy bobasa i wiele więcej. Dzieje się w naszym życiu. Jestem wdzięczna i gotowa na bycie Mamą czytamy.

Fani influencerki natychmiast ruszyli do składania gratulacji. Wśród wpisów znalazł się także komentarz Wersow. Żona Friza przesłała koleżance z branży kilka ciepłych słów.

Gratulacje, cudownie! napisała.

