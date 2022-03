Znana aktorka zaprosiła Antoniego Królikowskiego na spacer. Odpowiedział, a w komentarzach burza

Antoni Królikowski i Joanna Opozda naprawdę znów będą razem? Była para po krótkiej przerwie wróci do siebie? Portal pudelek.pl informował ostatnio, że Antoni Królikowski próbuje odzyskać byłą partnerkę, a teraz w mediach pojawiły się ich wspólne zdjęcia ze spotkania! Antoni Królikowski z wielkim bukietem róż u Joanny Opozdy Joanna Opozda i Antoni Królikowski byli parą przez zaledwie kilka miesięcy, jednak tuż przed końcem ubiegłego roku okazało się, że ich związek to już przeszłość. Zakochani postanowili się rozstać, a jak donosiły media doszło do tego ponieważ Antoni Królikowski nie mógł zapomnieć o byłej partnerce. (...) Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieje, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy - tak Joanna Opozda skomentowała rozstanie z Antkiem Królikowskim. Była para rozstała się ponad dwa miesiące temu, jednak teraz okazuje się, że Antoni Królikowski postanowił odzyskać Joannę Opozdę! Jak informował portal pudelek.pl aktor jest widywany na osiedlu byłej partnerki i wyprowadza na spacer jej pieska. Teraz portal opublikował również zdjęcia ze spotkania Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego! Aktor przyjechał do byłej partnerki z ogromnym bukietem czerwonych róż. Antek wysiadł ze swojego auta z naręczem czerwonych róż i wręczył je ukochanej. Następnie zamienili kilka zdań i odjechał - relacjonuje pudelek.pl. Czy to oznacza, że Antoni Królikowski i Joanna Opozda znów będą razem? Była para do tej pory nie skomentowała plotek na swój temat. Zobacz także: Dlaczego Antek Królikowski nie może znaleźć tej jedynej? "Nie jest może bardzo przystojny, ma ujmującą osobowość" Media...