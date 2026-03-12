Historia Magdaleny Majtyki wstrząsnęła całą Polską. Niecały tydzień temu służby przekazały smutne informacje o zakończeniu poszukiwań zaginionej aktorki. Niestety jej ciało znaleziono po dwóch dniach poszukiwań. Mąż przekazał, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Magdaleny Majtyki.

Mąż Magdaleny Majtyki przerwał milczenie po jej śmierci

"Madziu wróć do nas kochamy ciebie i czekamy" - takimi słowami kończył się apel Piotra Bartosa, który poinformował o zaginięciu Magdaleny Majtyki. Ciało aktorki "Na Wspólnej" znaleziono w lesie w Biskupicach Oławskich dwa dni później. Kilka godzin przed tragicznym finałem poszukiwań, policja poinformowała o znalezieniu samochodu, którym poruszała się aktorka. Jak się okazało, świadkowie zgłaszali zauważenie auta już dzień wcześniej. Na pojeździe widoczne były uszkodzenia, prawdopodobnie od uderzenia w drzewo. Ciało Magdaleny Majtyki znaleziono w odległości 200 metrów od pojazdu. Jednak wciąż nie są znane przyczyny śmierci Magdaleny Majtyki. Prokuratura zabrała głos ws. sekcji zwłok Magdaleny Majtyki, która odbyła się w poniedziałek 9 marca: "Na podstawie sekcji zwłok biegli nie stwierdzili obrażeń ciała, które tłumaczyłyby zgon, co oznacza, iż muszą zostać przeprowadzone dalsze badania histologiczne, toksykologiczne po to, aby biegli mogli wskazać jednoznaczną przyczynę zgonu pokrzywdzonej" - przekazał prokurator Damian Pownuk z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabryczna.

Dziś mąż Magdaleny Majtyki przekazał szczegóły ostatniego pożegnania żony. W sieci opublikował łamiące serce słowa:

Kochani ostatnie pożegnanie z moją kochaną żoną Madziulą odbędzie się we wtorek. Kochanie nigdy o Tobie nie zapomnę, zawsze będę kochał.

Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Szczegóły

Pogrzeb Magdaleny Majtyki odbędzie się 17 marca we Wrocławiu. Oto informacje, które opublikował Piotr Bartos na profilu na Facebooku:

Ś.P. Magdalena Majtyka ur. 02.08.1984 r. zm. 06.03.2016 r. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 17.03.2026 r. (wtorek) o godz. 12:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym Grabiszyn. Zawiadamia pogrążona w smutku rodzina.

