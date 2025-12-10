Krzysztof Ibisz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich prezenterów, ujawnił, że od 25 lat nie sięgnął po alkohol. W rozmowie z portalem Świat Gwiazd otwarcie nazwał alkohol „trucizną” i podkreślił, jak wielki problem stanowi on dla polskiego społeczeństwa. Prezenter, znany z promowania zdrowego stylu życia, powiedział, że decyzję o rezygnacji z używki podjął świadomie wiele lat temu.

Krzysztof Ibisz nie pije alkoholu od 25 lat

Udzielając wywiadu serwisowi Świat Gwiazd, Krzysztof Ibisz zwrócił uwagę na problem, jaki spożywanie alkoholu stanowi w całym kraju. Prezenter uważa, że wyeliminowanie tej używki z życia znacznie podnosi jego jakość.

Jest to trucizna. Jest to coś, co jest ogromnym problemem w naszym kraju. Coś, co powoduje tragedie setek tysięcy polskich rodzin i trochę się wzruszam, kiedy o tym mówię. To jest straszne. To morze cierpienia, które powoduje alkohol, nadużywanie alkoholu przez partnerów, ale też przez kobiety, bo nie chcę tego świata dzielić. Potem to się rzuca na dzieci, ich dzieciństwo, rozwój i przyszłość... To jest okropne. Jeśli moglibyśmy to wyeliminować z naszego życia, to byłoby po prostu super opowiedział w wywiadzie.

Prezenter przyznał, że duże wrażenie wywarła na nim postawa influencera znanego jako Bagiego, który otwarcie dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z alkoholem. Ibisz podkreślił, że postawa młodego twórcy, który mówi o alkoholu jako o czymś szkodliwym i promuje życie bez używek, może stanowić inspirację dla młodszych pokoleń.

Mówię „wow, co za chłopak!”. Chłopak, który propaguje wartości, który mówi o tym, że nie pije alkoholu, że to jest złe, że to jest trucizna. Który pokazuje jasną stronę życia i mówi do młodych ludzi. Jeśli możemy o tym mówić i spowodować, że będzie mniej dramatów związanych z alkoholem, to ja byłbym też szczęśliwym człowiekiem, gdyby dało się społecznie mocno zadziałać przyznał Ibisz.

Myślicie, że to jeden z sekretów młodego wyglądu prezentera telewizyjnego?

Krzysztof Ibisz o relacji z synami

Krzysztof Ibisz w najnowszym wywiadzie odsłonił też bardzo osobistą stronę swojego życia. Przyznał, że intensywna praca w telewizji znacząco wpłynęła na jego relacje z dziećmi, szczególnie ze starszymi synami.

Podkreślił, że gdyby miał obecne doświadczenie życiowe, jego podejście do rodziny i pracy wyglądałoby zupełnie inaczej. To wyznanie poruszyło wielu fanów prezentera, który od lat jest obecny na ekranach telewizyjnych.

Zmiany w życiu osobistym Ibisza są wyraźne. W wywiadzie dla Świata Gwiazd wielokrotnie podkreślał, jak istotne stało się dla niego spędzanie czasu z rodziną. Nie ukrywał, że dziś podjąłby wiele decyzji inaczej i z większą troską o relacje rodzinne.

Mam takie poczucie, że troszkę zabrała. Myślę, że teraz inaczej bym to poukładał… Ja żałuję kilku rzeczy. Podjąłbym pewne decyzje inaczej i na pewno to życie potoczyłoby się troszkę inaczej wyznał szczerze Ibisz.

Dziś Krzysztof Ibisz stara się być obecny w życiu swoich dzieci. Z niecierpliwością czeka na spektakl dyplomowy syna Maksymiliana i z dumą opowiada o pasjach Vincenta. Dwa dni w tygodniu spędza wyłącznie z rodziną, a życie u boku Joanny Kudzbalskiej przyniosło mu nowe spojrzenie na ojcostwo.

Gdybym był na tym poziomie rozumienia życia, ludzi, empatii i wszystkiego, co mam w głowie teraz, to jednak wyglądałoby to inaczej przyznał.

Maksymilian i Vincent - co robią synowie Krzysztofa Ibisza?

Prezenter ma trzech synów: Maksymiliana, Vincenta i Borysa. Najstarszy, Maksymilian, jest studentem wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych. Ibisz z dumą poinformował, że już wkrótce obejrzy jego spektakl dyplomowy.

Vincent, drugi syn Krzysztofa Ibisza, wybrał inną drogę - interesuje się przedsiębiorczością i uczestniczy w licznych kursach na całym świecie. Prezenter wspomniał, że mimo dawnych trudności związanych z brakiem czasu, dziś ma z synami bardzo dobre relacje.

Warto przypomnieć, że latem tego roku Krzysztof Ibisz pochwalił się wspólnym zdjęciem z 26-letnim synem. Panowie wybrali się na rodzinne wczasy do Sztokholmu.

Nowe życie rodzinne Krzysztofa Ibisza z Joanną Kudzbalską

Krzysztof Ibisz od 2021 roku jest w związku małżeńskim z Joanną Kudzbalską. Para doczekała się dwójki dzieci - Borysa i Mii Heleny. W rozmowie prezenter wyznał, że narodziny najmłodszych pociech wpłynęły na jego podejście do życia i czasu spędzanego z rodziną. Obecnie Ibisz co tydzień rezerwuje dwa dni wyłącznie dla bliskich. To diametralna zmiana w porównaniu do wcześniejszych lat, gdy kariera często dominowała nad życiem prywatnym.

