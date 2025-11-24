Wielka radość w domu Krzysztofa Ibisza. Posypały się gratulacje
Krzysztof Ibisz opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych serię rodzinnych zdjęć, przekazując internautom radosne wieści. Jego ukochana córeczka właśnie skończyła roczek! Zachwyceni fani błyskawicznie zasypali go morzem komentarzy.
Krzysztof Ibisz i Joanna Ibisz w listopadzie ubiegłego roku powitali na świecie drugie, wspólne dziecko. Od narodzin córki prezentera minął już rok - z tej okazji postanowił podzielić się z fanami kilkoma rozczulającymi kadrami z jej urodzin. Fani nie mogli ukryć zachwytu, posypały się życzenia i gratulacje.
Krzysztof Ibisz spełnia się prywatnie i zawodowo
Krzysztof Ibisz to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych w naszym kraju. Widzowie doskonale znają go między innymi z roli prowadzącego tanecznego show "Taniec z gwiazdami" czy teleturnieju "Awantura o kasę". Prowadzi również autorski program "Demakijaż", w którym przeprowadza szczere rozmowy ze swoimi gośćmi.
Prywatnie prezenter wiedzie szczęśliwe życie u boku żony, Joanny. Para wzięła sekretny ślub latem 2021 roku, a już rok później powitali na świecie swoje pierwsze, wspólne dziecko - syna, któremu wybrali imię Borys. W listopadzie 2024 roku ich rodzina powiększyła się o córeczkę. Celebryta pochwalił się w mediach społecznościowych relacją z pierwszych urodzin małej Mii Helenki.
Krzysztof Ibisz pokazał zdjęcia z urodzin córki
Na Instagramie Krzysztofa Ibisza pojawiła się ostatnio seria zdjęć z urodzin córeczki, która właśnie skończyła rok. Dumny tata nie potrafił ukryć ogromnego wzruszenia i radości z powodu tak ważnego dla całej rodziny wydarzenia. Pod zdjęciami zamieścił opis, który rozczulił jego obserwatorów.
Nasza Mała Mi już roczek z nami. Nasz kochany Promyczek
Fani Krzysztofa Ibisza natychmiast ruszyli z gratulacjami i życzeniami dla małej Mii Helenki. W komentarzach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów w stronę prezentera i jego rodziny.
Wszystkiego najlepszego
Gratulacje i wszystkiego co najlepsze i najwspanialsze dla dzieci i dla rodziców
Wszystkiego najpiekniejszego dla coreczki
Dużo zdrówka dla małej
Cudowne zdjęcie
