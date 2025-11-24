Krzysztof Ibisz i Joanna Ibisz w listopadzie ubiegłego roku powitali na świecie drugie, wspólne dziecko. Od narodzin córki prezentera minął już rok - z tej okazji postanowił podzielić się z fanami kilkoma rozczulającymi kadrami z jej urodzin. Fani nie mogli ukryć zachwytu, posypały się życzenia i gratulacje.

Krzysztof Ibisz spełnia się prywatnie i zawodowo

Krzysztof Ibisz to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych w naszym kraju. Widzowie doskonale znają go między innymi z roli prowadzącego tanecznego show "Taniec z gwiazdami" czy teleturnieju "Awantura o kasę". Prowadzi również autorski program "Demakijaż", w którym przeprowadza szczere rozmowy ze swoimi gośćmi.

Prywatnie prezenter wiedzie szczęśliwe życie u boku żony, Joanny. Para wzięła sekretny ślub latem 2021 roku, a już rok później powitali na świecie swoje pierwsze, wspólne dziecko - syna, któremu wybrali imię Borys. W listopadzie 2024 roku ich rodzina powiększyła się o córeczkę. Celebryta pochwalił się w mediach społecznościowych relacją z pierwszych urodzin małej Mii Helenki.

Krzysztof Ibisz pokazał zdjęcia z urodzin córki

Na Instagramie Krzysztofa Ibisza pojawiła się ostatnio seria zdjęć z urodzin córeczki, która właśnie skończyła rok. Dumny tata nie potrafił ukryć ogromnego wzruszenia i radości z powodu tak ważnego dla całej rodziny wydarzenia. Pod zdjęciami zamieścił opis, który rozczulił jego obserwatorów.

Nasza Mała Mi już roczek z nami. Nasz kochany Promyczek czytamy.

Fani Krzysztofa Ibisza natychmiast ruszyli z gratulacjami i życzeniami dla małej Mii Helenki. W komentarzach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów w stronę prezentera i jego rodziny.

Wszystkiego najlepszego

Gratulacje i wszystkiego co najlepsze i najwspanialsze dla dzieci i dla rodziców

Wszystkiego najpiekniejszego dla coreczki

Dużo zdrówka dla małej

Cudowne zdjęcie pisali fani Krzysztofa Ibisza.

