To dlatego Catherine O’Hara zmarła. Znamy przyczynę śmierci

Najnowsze informacje w sprawie Catherine O’Hary przekazał amerykański serwis TMZ. Aktorka została przetransportowana do szpitala w bardzo poważnym stanie. Według relacji ratowników, którzy zajmowali się gwiazdą tego dnia, O’Hara miała trudności z oddychaniem. Wystąpił zator płucny, który ostatecznie doprowadził do śmierci. Przyczyną pośrednią jednak była choroba nowotworowa.

Catherine O’Hara miała raka. Ujawniono przyczynę śmierci słynnej mamy Kevina

Jak poinformował serwis TMZ, Catherine O’Hara zmarła z powodu zatorowości płucnej. Natomiast przyczyną pośrednią, która doprowadziła do poważnego stanu aktorki, był rak odbytnicy. Z oficjalnego aktu zgonu wynika, że artystka została skremowana. Prochy O’Hary przekazano jej mężowi. Robertowi „Bo” Welchowi.

Aktorka blisko trzy tygodnie przed śmiercią była nominowana za drugoplanową rolę u boku Setha Rogena w komediowym serialu „The Studio” do Złotych Globów 2026. Po raz ostatni publicznie O’Hara wystąpiła na rozdaniu nagród Emmy we wrześniu ubiegłego roku. Gwiazda odeszła w wieku 71 lat.

Catherine O’Hara miała poważne problemy zdrowotne. Wykryto u niej rzadką wadę serca

W jednym z wywiadów Catherine O’Hara przyznała, że ma rzadką wadę serca. Zdiagnozowano u niej dextrocardia z situs inversus, czyli odwrócenie trzewi. W 2021 roku żartowała, że „jest dziwakiem”. O swoich poważnych problemach zdrowotnych dowiedziała się dopiero w dorosłym życiu.

O’Hara unikała lekarzy, czego nie ukrywała. Mimo upływu lat chciała cieszyć się życiem. Doczekała się dwóch synów: Matthew i Luke’a. Na zawsze zapisała się w historii kina za sprawą świątecznej komedii „Kevin sam w domu”. Do kultowych produkcji w jej karierze musimy zaliczyć „Sok z żuka”, „Koncert dla Irwinga”, „Recepta na przekręt” oraz „Schitt’s Creek”. Do końca pozostawała aktywna zawodowo i otrzymywała istotne role.

W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć Catherine O’Harę w serialach „Studio” oraz „The Last of Us”. Aktorka zagrała też w „Beetlejuice Beetlejuice” – kontynuacji słynnego „Soku z żuka” Tima Burtona. Nic dziwnego, że wiadomość o jej śmierci była dużym szokiem dla wielu fanów.

