Znamy dokładną datę otwarcia galerii handlowych! Wiadomo też, co z otwarciem kolejnych branż

Jarosław Gowin w ostatnim wywiadzie podał dokładną datę otwarcia galerii handlowych. Jeżeli tylko sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie pogorszeniu, to już niedługo będziemy mogli wybrać się na zakupy do ulubionych sklepów. Wicepremier odniósł się również do sytuacji pozostałych branż! Kiedy będziemy mogli liczyć na otwarcie hoteli, restauracji czy siłowni? W tej kwestii informacje są zdecydowanie mniej optymistyczne. Sprawdźcie szczegóły.

Jest dokładna data otwarcia galerii handlowych

Od ponad 10 miesięcy zmagamy się z pandemią koronawirusa, która zmieniła nasze życie. W dalszym ciągu musimy przestrzegać wielu restrykcji i obostrzeń, które niestety doprowadzają do bardzo trudnej sytuacji wielu przedsiębiorców. Niektórzy nie chcą już czekać i zapowiadają otwarcie swoich lokali pomimo obowiązujących obostrzeń. Jak wiadomo na razie do 31 stycznia zostały przedłużone wszystkie restrykcje, które są nam już doskonale znane.

Już od wielu tygodni zamknięte są siłownie, baseny czy kluby nocne, a do tego ograniczona jest działalność między innymi hoteli, restauracji i galerii handlowych. Jednak jest duża szansa, że już niedługo przynajmniej wybierzemy się na zakupy do ulubionych sklepów. Jarosław Gowin w wywiadzie dla TOK FM podał dokładną datę otwarcia galerii handlowych, zaznaczając przy tym, że ten termin będzie obowiązywać, jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie pogorszeniu. Mowa o dacie 1 lutego.

Jeżeli sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu, czyli np. jeżeli w Polsce nie da o sobie znać ta nowa mutacja koronawirusa, która jest bardziej zaraźliwa, moim zdaniem, od 1 lutego powinniśmy w 100 proc. otworzyć handel, czyli w praktyce galerie handlowe - powiedział Jarosław Gowin w „Magazynie EKG” radia TOK FM.

A co z innymi sektorami gospodarki? Tu informacje nie są jednak optymistyczne. Jarosław Gowin zapowiedział, że w szczególności branża turystyczna i gastronomiczna będą musiały poczekać "co najmniej kolejne tygodnie". Wicepremier dodał, że w tej kwestii jest na razie za wcześnie na jakiekolwiek deklaracje.

East News

Niestety inni przedsiębiorcy będą musieli poczekać z pełnym otwarciem swoich lokali. Mowa tu między innymi o hotelach i restauracjach.