Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk odbędzie się w przyszłym tygodniu, 17 września. Rodzina tragicznie zmarłej dziennikarki ma apel do żałobników.

Katarzyna Stoparczyk zginęła w tragicznym wypadku samochodowym

W piątek, 5 września 2025 roku, tuż przed godziną 15:00, na ekspresowej trasie S19 w kierunku Rzeszowa, doszło do tragicznego wypadku drogowego. W okolicach miejscowości Jeżowe zderzyły się dwa samochody osobowe marki Skoda. Jednym z pojazdów była czarna Skoda Octavia kierowana przez 29-letniego mężczyznę z Niska. W samochodzie tym jako pasażerka podróżowała 55-letnia dziennikarka radiowej Trójki- Katarzyna Stoparczyk. Drugim autem była biała Skoda Scala, którą prowadził 61-letni mieszkaniec Rzeszowa.

W wyniku zderzenia Katarzyna Stoparczyk poniosła śmierć na miejscu. W tragicznym wypadku zginął również 57-letni Jerzy Ch., pasażer białej Skody. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi, a kierowcom pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Katarzyny Stoparczyk?

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk odbędzie się w środę, 17 września 2025 roku, o godzinie 10:00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie. Jak podała radiowa Trójka, ceremonia żałobna rozpocznie się mszą świętą. Pożegnanie na cmentarzu odbędzie się w gronie najbliższej rodziny i będzie miało charakter prywatny. Rodzina Katarzyny Stoparczyk wystosowała dwie poruszające prośby do uczestników ceremonii pogrzebowej.

Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę, która stanie się trwałym upamiętnieniem wrażliwości Kasi i Jej troski o najmłodszych. Przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk. Dar można przekazać poprzez stronę zrzutka.pl Rodzina prosi także o nieskładanie kondolencji - podano w 'Trójce'.

