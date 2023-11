2 z 6

Robert Lewandowski obronił pracę licencjacką w poniedziałek 9 października 2017 roku. Dokładnie w dzień po zwycięskim meczu polskiej reprezentacji z Czarnogórą. Spotkanie zapewniło Polakom awans do Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. Robert Lewandowski następnego dnia o poranku stawił się w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie, gdzie bronił pracy "RL9. Droga do sławy". Właśnie ten tytuł stał się obiektem żartów "Sueddeutsche Zeitung". Dziennikarze zaczęli żartobliwie proponować tytuły prac dla innych piłkarzy. I tak dla Cristiano Ronaldo, który słynie z dbałości o swoje ciało i fryzury, wymyślili temat: "Estetyka męskiego ciała od starożytności do współczesności".