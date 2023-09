Irish Grinstead zdobyła popularność razem z członkiniami grupy 702. W latach 90. wydały wiele znanych utworów, takich jak: "No Doubt" czy "Where my girls at". W 2022 roku Irish musiała odejść z grupy z przyczyn zdrowotnych. Teraz jej siostra poinformowała o jej śmierci w emocjonującym wpisie.

Nie żyje Irish Grinstead. Miała 43 lata

Irish Grinstead należała do zespołu 702 składającego się z sióstr Grinstead i Kameelah Williams. W latach 90. zdobyły popularność i odnosiły sporo sukcesów m.in. były nominowane do nagrody American Music Award, a ich utwór "Where my girls at" zdobył ponad 16 milion wyświetleń na YouTube. Rok temu Irish postanowiła odejść z grupy z powodów zdrowotnych. Teraz jej siostra poinformowała w mediach społecznościowych, że po długiej walce Irish przegrała walkę z chorobą. Nie zdradziła jednak, na co chorowała wokalistka.

Z wielkim smutkiem muszę poinformować, że dziś wieczorem zmarła moja piękna siostra i przyjaciółka. Przeżyła długą walkę i w końcu zaznała spokoju. Ta dziewczyna była jasna jak gwiazdy! Była piękna nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz - napisała w mediach społecznościowych LeMisha Grinstead.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od osób, które wspominały Irish. Wielu z nich nie wiedziało o jej chorobie i zastanawiało się, gdzie zniknęła. Wieści o jej śmierci nie tylko ich zaskoczyły, ale i bardzo zasmuciły.

- Moje serce jest złamane. Współczuję jej rodzinie i przyjaciołom. Jak również i jej synowi. Ponownie spotkała się z Orish. RIP Irish💔 - Bardzo nam przykro to słyszeć! Zastanawialiśmy się, gdzie ona jest, ale z szacunkiem nie pytaliśmy! Modlę się za Ciebie i Twoją rodzinę!❤️ - Była moją ulubienicą ❤️ Leć wysoko, Królowo 👸🏽 - czytamy w komentarzach.

Irish Grinstead miała siostrę bliźniaczkę, która zmarła na niewydolność nerek w wieku 27 lat. Teraz dołączyła do niej siostra. Bliskim i rodzinie wokalistki składamy wyrazy współczucia.