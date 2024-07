Legendarny zespół Skladowie miał wypadek samochodowy! Co się stało? Przyczyny wypadku ustala policja. Na razie wiadomo, że do zdarzenia doszło w miejscowości Szewo, między Kowalem a Kutnem - taką informację podało Radio PIN. Samochód, którym przemieszczali się członkowie zespołu, wypadł z drogi i dachował. Najbardziej poszkodowany po wypadku ma być lider zespołu Skaldowie, Andrzej Zieliński, który, jak podaje portal konakt.tvn24.pl, ma m.in. złamane żebro i inne obrażenia. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszyscy muzycy zostali przewiezieli do szpitala we Włocławku na obserwację. Pojazd miał być prowadzony przez zawodowego kierowcę. Wiadmo, że na drodze panowały trudne warunki atmosferyczne. Padał deszcz, a nawierzchnia była bardzo śliska. Policja wstępnie wykluczyła, że w wypadku brał udział również inny samochód.

Reklama

Wstępnie policja ustaliła, że kierowca mercedesa nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Był trzeźwy - powiedział Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku portalowi kontakt.tvn24.pl.

Zobacz też: Włodzimierz Cimoszewicz w szpitalu! Miał wypadek! Jego samochód wbił się w ciągnik rolniczy.

Skaldowie mieli wypadek samochodowy.

East News

Reklama

Lider zespołu, Andrzej Zieliński, jest najbardziej poszkodowany. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zobacz także