Prawdziwe tłumy gwiazd, jak co roku, pojawiły się na rozdaniu Złotych Globów - czyli jednych z najważniejszych nagród filmowych na świecie. Zostały one wręczone w 25 kategoriach. Jak już wiemy najlepszym filmem dramatycznym został "Bohemian Rapsody" Bryana Singera, a najlepszy film komediowy to "Green book". Statuetkę dla najlepszej aktorki w filmie dramatycznym otrzymała Glenn Close, a najlepszym aktorem został Rami Malek.

Złote globy 2019, lista nagrodzonych:

Najlepszy film dramatyczny: "Bohemian Rhapsody"

Najlepsza komedia lub musical: "Green Book"

Najlepszy reżyser: Alfonso Cuaron

Najlepszy scenariusz: "Green Book "

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym: Glenn Close

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym: Rami Malek

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu: Christian Bale

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu: Olivia Colman

Najlepszy aktor drugoplanowy: Mahershala Ali

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Regina King "If Beale Street Could Talk"

Najlepszy film animowany: "Spider-Man Uniwersum"

Najlepszy film zagraniczny: "Roma" (Meksyk)

Najlepsza muzyka: Justin Hurwitz "Pierwszy człowiek"

Najlepsza piosenka: "Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy"

Emocje związane z rozdaniem Złotych Globów 2019 już za nami, a jak wyglądały kreacje największych gwiazd? Kto szczególnie zachwycił na czerwonym dywanie? Z tłumu zdecydowanie wyróżniała się Lady Gaga, która wybrała błękitną suknię Valentino! Zobaczcie sami, jak prezentowała się wokalistka i pozostałe gwiazdy!

