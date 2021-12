Wbrew nadziejom milionów kibiców z Polski i Niemiec, choć zgodnie z przewidywaniami specjalistów, to Argentyńczyk Lionel Messi zdobył po raz siódmy najważniejszą nagrodę w świecie futbolu - Złotą Piłkę. Robert Lewandowski był drugi, co i tak jest największym indywidualnym osiągnięciem dla polskiego piłkarza w historii. Jako najskuteczniejszy strzelec w głównych ligach świata zdobył też tytuł Napastnika Roku. Robert, który o werdykcie był poinformowany już wcześniej, zamieścił tuż po uroczystości na swoich profilach w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym odniósł się do uroczystej gali w Paryżu. Co pisze o Leo Messim? Zobacz także: Złota Piłka 2021: Anna Lewandowska zachwyciła stylizacją. I te czułości z Robertem Lewandowskim! Robert Lewandowski pisze o nagrodzie dla Messi'ego Bez wątpienia Robert Lewandowski był jednym z głównych kandydatów do Złotej Piłki od dawna. W ubiegłym roku, gdy z powodu pandemii odwołano konkurs, "Lewy" był wymieniany jako główny faworyt. Tym razem jednak na listę najważniejszych pretendentów do tytułu wrócił Leo Messi, który - co prawda - w klubowej piłce ma ostatnio trochę słabszy okres (niedawno zmienił klub), wygrał jednak z Argentyną Copa America - czyli mistrzostwa swojego kontynentu. Choć specjaliści przewidywali, że to właśnie Messi kolejny raz sięgnie po Złotą Piłkę, osiągnięcia Lewandowskiego są tak ogromne, że wiele osób czuje duże rozgoryczenie. Niemiecka prasa, z niezwykle popularnym "Bildem" na czele, pisze nawet o skandalu. A jak na wyniki konkursu zareagował sam "Lewy". Do Messiego nawiązał w pierwszym zdaniu swojego wpisu w mediach społecznościowych. Oczywiście mu gratuluje. Na początek chciałbym pogratulować Lionelowi Messiemu, zdobywcy Złotej...