Twarz kanałów tematycznych TVN-u, Dorota Gardias świętowała czwarte urodziny magazynu "Party" ubrana w złotą suknię. Jak przystało na piękną, wysoką kobietę jej stylizacja była elegancka, delikatna i bardzo trafiona na wieczorowe przyjęcie. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Dorota na tę okazję założyła sukienkę uszytą specjalnie dla niej.



Za złotą, powłuczystą kreację Doroty odpowiadała marka Simple. Do sukni dziennikarka dobrała torbę-kuferek ze skóry z węża boa. Naszą uwagę przyciągnął ogromny kryształ na klamrze. Jak zdradziła nam Gardias jest to kryształ Svarowskiego, a sama torebka jest prezentem jaki dostała od wyjątkowej osoby.



- Ta piękna torebka czekała na swoją publiczną premierę. Jest dla mnie ważna, bo to prezent od kogoś niezwykle mi ważnego. W końcu nadszedł dzień, w którym zdecydowałam się pokazać ją. A w zasadzie znalazła się suknia, która została uszyta właśnie z myślą o torebce - wyznała z uśmiechem Dorota w rozmowie z AfterParty.pl.



Trzeba przyznać, że kreacja Doroty Gardias robiła ogromne wrażenie na tle koleżanek z branży. Podoba się wam?

