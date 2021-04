"Złomowisko PL": Nie żyje Kazio z Descha. Produkcja żegna mężczyznę w wyjątkowym wpisie

Tragiczne informacje pojawiły się na Facebooku uwielbianego przez widzów programu "Złomowisko PL". Nie żyje Kazio z Descha, pracownik złomowiska z Legionowa, który z show był związany praktycznie od samego początku:

Pan Kazimierz na złomowisku w Legionowie pracował od ponad 20 lat. W 2015 roku na portalu tustolica.pl mówił:

Produkcja serialu nie podała przyczyn śmierci pana Kazimierza. Na portalu wirtualnelegionowo.pl pojawiły się zaś wieści, że ostatnimi czasy pan Kazimierz wpadł w nałóg:

Kazimierz był barwną postacią, to on zawsze był na pierwszym planie w materiałach z legionowskiego Descha. Pożartował, wymyślił ciekawe innowacje aby ulepszyć swoją pracę. Ostatnimi czasy niestety wpadł w nałóg i często spotkać go można było na legionowskim dworcu wśród przesiadujących bezdomnych. Mimo to pozostanie w pamięci legionowian jak i telewidzów jako Kazio z Descha - czytamy na stronie portalu.