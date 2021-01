Tak ekipa programu "Złomowisko PL" uczci pamięć Marka Pawłowskiego. "Niech to będzie trybut dla Króla Złomu"

Rok 2021 rozpoczął się od tragicznej wiadomości dla fanów "Złomowiska PL". W sylwestrową noc zmarł Marek Pawłowski, znany jako "Krzykacz" uwielbiany bohater tego programu. Produkcja "Złomowiska PL" postanowiła w wyjątkowy sposób pożegnać Marka Pawłowskiego i tym samym spełnić prośbę tysięcy widzów. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało.

Zobacz także: Pogrzeb Marka Pawłowskiego ze "Złomowiska PL". "Krzykacza" pożegnały tłumy

Marek Pawłowski razem ze swoim z przyjacielem Siwym Edkiem prowadził skup złomu na terenie Pruszkowa pod Warszawą, a jego wspaniałą osobę poznaliśmy dzięki programowi "Złomowisko PL". "Krzykacz", bo tak był nazywany przez wielu, szybko stał się ulubieńcem widzów. Fani pokochali go za jego charakter i ogromne poczucie humoru.

Gdy tylko pojawiła się tragiczna wiadomość o nagłej śmierci Marka Pawłowskiego, widzowie "Złomowiska PL" pogrążyli się w ogromnym smutku. W sieci pojawiło się tysiące komentarzy, w których fani podkreślali, że program bez "Krzykacza", nie będzie już taki sam. Pojawiły się także apele, aby ekipa programu w jakiś sposób uczciła pamięć i pożegnała Pawłowskiego. Jak się okazało, na odpowiedź produkcji nie trzeba było długo czekać.

Właśnie powstaje odcinek specjalny, w którym bohaterowie "Złomowiska PL" będą wspominać "Krzykacza".

Mieliśmy od Was bardzo dużo próśb, aby zrobić odcinek Złomowisko PL, w którym bohaterowie serii będą wspominać Krzykacza, odcinek w którym powrócimy myślami do scen melancholijnych jak i tych zabawnych. W końcu Marek Pawłowski był, można rzec, naturalnie urodzonym, unikalnym komikiem. Przede wszystkim był autentyczny, ponieważ poza kamerami zachowywał się tak samo jak przy realizacji odcinków. Niech to będzie trybut dla "Króla Złomu", któremu tej korony już chyba nikt nigdy nie odbierze... - czytamy w komunikacie produkcji programu.