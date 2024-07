Największym problemem suchej skóry jest niewystarczająca ilość lipidów, które stanowią jej bazę ochronną. Bez płaszcza lipidowego, którego pozbawia nas zimne i gorące powietrze, wilgoć łatwiej wyparowuje z ciała a naskórek staje się jeszcze bardziej suchy.

Suchość skóry może objawiać się zaczerwienieniem, łuszczeniem, uczuciem ściągnięcia i pieczenia. W jej pielęgnacji ważne jest przede wszystkim systematyczne nawilżanie – zarówno od wewnątrz, pijąc min. 1,5-2 litry dziennie, jak i od zewnątrz, używając odpowiednich preparatów kosmetycznych.

Pielęgnację skóry suchej należy rozpocząć od dokładnego przyjrzenia się jej wyglądowi. Skóra zwiotczała, mało elastyczna, potrzebuje silnego nawilżenia i ochrony. Kosmetykiem, który przywróci jej gładkość i zdrowy koloryt jest żel z aloesem marki Floslek Pharma, który został wzbogacony o pantenol. Dzięki połączeniu tych dwóch składników, możliwa jest szybka regeneracja skóry zmęczonej ciągłymi zmianami temperatur.

Częstymi problemami, z którymi spotykają się osoby mające suchą cerę są zaczerwienienia oraz skłonność do podrażnień. Żel z nagietkiem, który działa przeciwzapalnie pomoże skutecznie im zapobiegać. Jego lekka, beztłuszczowa konsystencja szybko się wchłania i znakomicie nawilża. Na letni urlop warto zabrać ze sobą żel z żywokostem, marki Floslek Pharma, który osłoni skórę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak słońce, wiatr czy mróz. Żel bardzo dobrze nawilża i wygładza skórę. Obecność żywokostu, który jest rośliną, wykazującą właściwości łagodzące i regenerujące zapewni cerze odnowę oraz kompleksową ochronę.

Żel z aloesem do skóry suchej, cena ok. 9,75 zł / 50 ml

Żel z nagietkiem do skóry suchej, wrażliwej, cena ok. 9,20 zł / 50 ml

Żel z żywokostem do skóry suchej, cena ok. 9,95 zł /50 ml