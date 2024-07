W zeszłym roku szał na kolorowe końcówki przeżyły gwiazdy Hollywood. Morskie końcówki nosiła m.in. Kate Bosworth. Rok później ten trend trafił również nad Wisłę. Na wczorajszej imprezie MDNA Realese Party, Marta Wierzbicka pojawiła się w nowym looku. Jej końcówki przybrały odcienie zieleni i niebieskiego idealnie współgrając z legginsami z kolekcji Versace dla H&M.

Reklama

Naszym zdaniem kolorowe włosy pasują młodym dziewczynom takim jak Marta i są świetnym uzupełnieniem kolorowych stylizacji. Jednak mamy wątpliwości, co do przyjęcia tego trendu na szerszą skalę. A Wy, co o tym myślicie?

Reklama

kj