Natasza Urbańska wpisała się na dobre w historię teatru Buffo. Wydawało się, że zostanie tam na zawsze. Tymczasem, jak donosi tygodnik "Rewia" Natasza ma już za sobą poważną rozmowę z mężem i dyrektorem teatru-Januszem Józefowiczem, w czasie której poinformowała go, że nadszedł czas, aby spróbowała swoich sił gdzieś indziej i ustąpiła miejsca innym. Józefowicz zaś zrozumiał decyzję swojej ukochanej i do musicalu "I love you", mającego premierę we wrześniu zatrudnił aktorkę Katarzynę Zielińską.

Co myśli Natasza o wyborze męża?

-Chyba zabolała ją decyzja o wyborze Kaśki. Była gwiazdą, a teraz bez porozumienia z nią zapadła tak ważna decyzja... - powiedział tygodnikowi pracownik znanego teatru.

Aktorka tymczasem przygotowuje się do premiery musicalu o legendarnej Poli Negri. Zależy jej by wypaść jak najlepiej, gdyż jest to jej pożegnanie z Buffo. Zapewnia jednak, że chętnie pomoże Kasi Zielińskiej, jeśli tylko ta będzie potrzebowała jakiejkolwiek pomocy.

