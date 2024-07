Kasia Zielińska jest prawdziwą polską celebrytką, którą ludzie darzą sympatią. Fakt, że niedawno w jej ręce trafiła statuetka Wiktora, jest najlepszym dowodem na to, że publiczność naprawdę lubi tą aktorkę, piosenkarkę i prowadzącą jedną z drużyn w programie „Kocham Cię Polsko“.

Wygląda na to, że już wkrótce okazji do oglądania Zielińskiej na ekranie będzie jeszcze więcej. Wszystko za sprawą propozycji stacji TVN wystąpienia w trzynastej edycji "Tańca z gwiazdami". Jak donosi tygodnik "Świat i Ludzie" udział Zielińskiej w programie jest już przesądzony. Negocjacje ze stacją w jej imieniu prowadził narzeczony Kasi, finansista Wojciech Domański.



- To dzięki niemu Kasia będzie jedną z najdroższych gwiazd jesiennej edycji. Wojtek to ambitny finansitsa, a życiowo- mężczyzna z głową na karku. Bardzo dba i troszczy się o ukochaną, ale także pilnuje jej interesów. Co prawda Kasia nigdy nie dała sobie zrobić krzywdy, ale działała zawsze raczej intuicyjnie. Teraz ma przy sobie fachowca. – powiedziała w tabloidzie osoba z produkcji programu.

Będziecie obserować poczynania Kasi na parkiecie?

daks