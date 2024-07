Kasia Zielińska i Kasia Glinka grają razem w popularnym serialu „Barwy szczęścia’. Współpraca na planie serialu jakoś się miedzy nimi układa, ale poza planem wolą się ze sobą nie spotykać. Jak donoszą media, aktorki ostro ze sobą rywalizują.

- Gdy Kasia Glinka dowiedziała się, że Kasia Zielińska wystąpi w show Jak oni śpiewają?, natychmiast zgodziła się na udział w programie Gwiazdy tańczą na lodzie – zdradziła „Rewii” przyjaciółka jednej z nich. – Kiedy ta wiadomość dotarła do Kasi Zielińskiej, aktorka wpadła w szał i postawiła sobie za punkt honoru, by także wziąć udział w tym programie. Rok później dopięła swego i kręciła piruety na lodzie w show Dwójki. Ale większą satysfakcję miała z tego, że jej rywalka nie została zaproszona do show Polsatu – dodała informatorka tygodnika.

Kasia Zielińska została nagrodzona w tym roku Telekamerą dla najlepszej aktorki. Jeśli prawdziwe są pogłoski o rywalizacji aktorek, to wkrótce możemy się spodziewać rewanżu ze strony Glinki.

