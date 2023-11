Wielki finał Eurowizji 2019 zobaczymy już w sobotę, 18 maja, ale to właśnie dziś przekonamy się, czy będziemy mieć komu kibicować! We wtorkowym 1. półfinale wystąpi zespól Tulia, który reprezentuje nasz kraj i - jak się okazuje - ma duże szanse, by podbić serca jurorów i widzów. Przeczytajcie więcej poniżej!

Reklama

Tulia przejdzie do finału Eurowizji?

Formacja Tulia wykona swój hit "Fire Of Love (Pali się)", który już teraz zbiera pozytywne recenzje w sieci. Wiadomo już, że grupa doskonale wypadła podczas prób do 1. półfinałowego występu.

Na szczęście główny polski akcent wieczoru – formacja Tulia – wypadł świetnie! Dziewczyny zaśpiewały „Pali się” pewnie i z odpowiednią energią, za co zostały nagrodzone brawami. Jak przy większości występów dzisiaj, pojawiały się jednak różnego rodzaju problemy techniczne, ale polska ekipa otrzymała zapewnienie, że przed próbą jurorską wszystko już pójdzie sprawnie - czytamy w Dzienniku eurowizyjnym.

Czy Tulia faktycznie ma szansę wejść do finału Eurowizji? Aby to zrobić, musi wraz z innymi 9 innymi państwami wyjść z grupy. Zespół zmierzy się ze Słowenią, Białorusią, Czechami, Czarnogórą, Cyprem, Serbią, Finlandią, Węgrami, Estonią, Portugalią, San Marino, Islandią, Gruzją , Australią, Belgią i Grecją. W 2. półfinale o miejsce w dziesiątce powalczą: Szwajcaria, Szwecja, Irlandia, Austria, Mołdawia, Łotwa, Rumunia, Dania, Armenia, Albania, Azerbejdżan, Macedonia, Norwegia, Rosja, Holandia, Chorwacja, Litwa i Malta. Według bukmacherów mocnymi rywalami Tuli są Cypr, Islandia, Grecja i Portugalia. Polki na ten moment mają 1 proc. szans na wygraną i w całym zestawieniu zajmują 30. miejsce na 41 państw. Automatycznie w finale znalazły się takie państwa jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania i gospodarz imprezy Izrael. Myślicie, że Tulia dostanie się do finału Konkursu Piosenki Eurowizji?

Zobaczcie, jak dziewczyny wypadły podczas prób do 1. półfinału:

Tulia podczas prób do 1. półfinału Eurowizji zrobiła duże wrażenie

Andres Putting

Dziewczynom z grupy uda się wejść do finału Eurowizji?