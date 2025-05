Zespół ABBA, ikona światowej sceny muzycznej, od dekad zachwyca kolejne pokolenia fanów niepowtarzalnym brzmieniem. Niewielu jednak wie, że za kulisami sukcesu grupy stała postać, której nazwisko nie zawsze trafiało na pierwsze strony gazet. Michael B. Tretow – producent i realizator dźwięku – był jednym z architektów tego brzmienia. Jego śmierć poruszyła zarówno członków zespołu, jak i miłośników ich twórczości na całym świecie.

Zespół ABBA przekazał smutną wiadomość

Zespół ABBA opublikował poruszający wpis, który natychmiast przyciągnął uwagę fanów na całym świecie. Za pośrednictwem Instagrama poinformowano o śmierci Michaela B. Tretowa — wieloletniego producenta i realizatora dźwięku, który miał ogromny wpływ na twórczość szwedzkiej grupy. Tretow współpracował z zespołem od wczesnych lat ich kariery, realizując nagrania niemal wszystkich albumów. Członkowie ABBA, pogrążeni w żałobie, oddali mu hołd, dzieląc się wspomnieniami i emocjonalnymi słowami pożegnania. W swoich wpisach podkreślili nie tylko jego wyjątkowy talent, ale także osobowość, która wnosiła do studia ciepło, humor i kreatywność.

Byłeś ostoją bezpieczeństwa w naszej małej bańce studyjnej, dzięki swojej nieustającej kreatywności, ciepłu i radości — nikt inny nie pasował do tego opisu tak dobrze, jak ty! Dla nas zawsze będziesz częścią brzmienia zespołu ABBA i nigdy nie zostaniesz zapomniany napisał Benny Andersson.

Zespół podkreślił, że to właśnie Michael uczynił ich muzykę ponadczasową. Agnetha Fältskog wspomniała o ich ostatnim spotkaniu i zdradziła, że Tretow zmagał się z chorobą.

Jestem taka szczęśliwa, że mogłam spędzić z tobą trochę czasu kilka tygodni temu. Byłeś tak chory, ale twój śmiech i poczucie humoru wciąż tam były. Tak wiele wspomnień zostało zachowanych, twoje słowa otuchy podczas nagrań znaczyły tak wiele. Teraz jesteśmy smutni, ponieważ odeszła od nas utalentowana i wyjątkowa osoba. Śpij dobrze Micke. Na zawsze będziesz w naszych sercach wyznała.

Kim był Michael B. Tretow

Michael B. Tretow, urodzony w 1944 roku, był jedną z kluczowych postaci szwedzkiego przemysłu muzycznego. Choć najbardziej kojarzony jako inżynier dźwięku zespołu ABBA, jego dorobek artystyczny znacznie wykraczał poza tę rolę. Tretow był również kompozytorem, muzykiem i producentem, który swoją karierę rozpoczął już na początku lat 60. Przez dekady współtworzył brzmienie, które zdobyło serca milionów słuchaczy na całym świecie.

Odpowiadał za realizację niemal wszystkich albumów ABBY, w tym „Voulez-Vous”, „Super Trouper” i „Thank You for the Music”. Wspierał też solowe projekty Anni-Frid Lyngstad i Agnethy Fältskog, nadając im charakterystyczny styl i głębię. Współpracował z innymi cenionymi artystami, jak Ted Gärdestad, a także pracował przy musicalu „Chess”. Tworzył również autorskie kompozycje, w tym znane „Hubba hubba zoot zoot” i „Den makalösa manicken”. Informację o jego śmierci potwierdzili członkowie rodziny oraz Görel Hanser, wieloletnia menadżerka ABBY.

